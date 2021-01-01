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До пунктів обігріву на Волині за добу звернулися 27 волинян

До пунктів обігріву на Волині за добу звернулися 27 волинян
На Волині до пунктів обігріву за останню добу звернулося 27 осіб.

Про це Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров.

Нині в області діє 38 пунктів обігріву.

Напередодні 15 січня у Луцьку та Ковелі відкрили два мобільних пункти. В обласному центрі зігрітися можна у наметі за адресою Боженка, 34 б, а в Ковелі пункт обігріву облаштували на вулиці Ветеранів, 2.

Найбільше людей прийшли зігрітися в Нововолинську - 18, у Луцьку і Луцькому районі – по 5, в Ковелі – 2 осіб.

Зі слів Володимира Нестерова, в пунктах обігріву громадяни можуть не лише сховатися від морозу, а й випити гарячого чаю чи поїсти.

Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк, у суботу та неділю в області прогнозують до 20 градусів морозу.

Нагадаємо, 15 січня на Волині оновили перелік пунктів обігріву. Основними вимогами для влаштування в пункті – бути тверезим. Також потрібні медичні довідки з туберкульозного і шкірвендиспансерів, якщо людина бажає зігрітись в стаціонарному пункті обігріву і лишитися там на ніч.

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Теги: пункт обігріву, морози, ДСНС
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