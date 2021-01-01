До пунктів обігріву на Волині за добу звернулися 27 волинян





Про це Володимир Нестеров.



Нині в області діє 38 пунктів обігріву.



Напередодні 15 січня у Луцьку та Ковелі відкрили два мобільних пункти. В обласному центрі зігрітися можна у наметі за адресою Боженка, 34 б, а в Ковелі пункт обігріву облаштували на вулиці Ветеранів, 2.



Найбільше людей прийшли зігрітися в Нововолинську - 18, у Луцьку і Луцькому районі – по 5, в Ковелі – 2 осіб.



Зі слів Володимира Нестерова, в пунктах обігріву громадяни можуть не лише сховатися від морозу, а й випити гарячого чаю чи поїсти.



Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк, у суботу та неділю в області прогнозують до 20 градусів морозу.



Нагадаємо, 15 січня на Волині оновили перелік пунктів обігріву. Основними вимогами для влаштування в пункті – бути тверезим. Також потрібні медичні довідки з туберкульозного і шкірвендиспансерів, якщо людина бажає зігрітись в стаціонарному пункті обігріву і лишитися там на ніч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині до пунктів обігріву за останню добу звернулося 27 осіб.Про це Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в областіНині в області діє 38 пунктів обігріву.Напередодні 15 січня у Луцьку та Ковелі відкрили два мобільних пункти. В обласному центрі зігрітися можна у наметі за адресою Боженка, 34 б, а в Ковелі пункт обігріву облаштували на вулиці Ветеранів, 2.Найбільше людей прийшли зігрітися в Нововолинську - 18, у Луцьку і Луцькому районі – по 5, в Ковелі – 2 осіб.Зі слів Володимира Нестерова, в пунктах обігріву громадяни можуть не лише сховатися від морозу, а й випити гарячого чаю чи поїсти.Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру, у суботу та неділю в області прогнозують до 20 градусів морозу.Нагадаємо, 15 січня на Волині оновили перелік пунктів обігріву. Основними вимогами для влаштування в пункті – бути тверезим. Також потрібні медичні довідки з туберкульозного і шкірвендиспансерів, якщо людина бажає зігрітись в стаціонарному пункті обігріву і лишитися там на ніч.

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