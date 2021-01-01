До пунктів обігріву на Волині за добу звернулися 27 волинян
Сьогодні, 21:18
На Волині до пунктів обігріву за останню добу звернулося 27 осіб.
Про це Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров.
Нині в області діє 38 пунктів обігріву.
Напередодні 15 січня у Луцьку та Ковелі відкрили два мобільних пункти. В обласному центрі зігрітися можна у наметі за адресою Боженка, 34 б, а в Ковелі пункт обігріву облаштували на вулиці Ветеранів, 2.
Найбільше людей прийшли зігрітися в Нововолинську - 18, у Луцьку і Луцькому районі – по 5, в Ковелі – 2 осіб.
Зі слів Володимира Нестерова, в пунктах обігріву громадяни можуть не лише сховатися від морозу, а й випити гарячого чаю чи поїсти.
Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк, у суботу та неділю в області прогнозують до 20 градусів морозу.
Нагадаємо, 15 січня на Волині оновили перелік пунктів обігріву. Основними вимогами для влаштування в пункті – бути тверезим. Також потрібні медичні довідки з туберкульозного і шкірвендиспансерів, якщо людина бажає зігрітись в стаціонарному пункті обігріву і лишитися там на ніч.
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Про це Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров.
Нині в області діє 38 пунктів обігріву.
Напередодні 15 січня у Луцьку та Ковелі відкрили два мобільних пункти. В обласному центрі зігрітися можна у наметі за адресою Боженка, 34 б, а в Ковелі пункт обігріву облаштували на вулиці Ветеранів, 2.
Найбільше людей прийшли зігрітися в Нововолинську - 18, у Луцьку і Луцькому районі – по 5, в Ковелі – 2 осіб.
Зі слів Володимира Нестерова, в пунктах обігріву громадяни можуть не лише сховатися від морозу, а й випити гарячого чаю чи поїсти.
Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк, у суботу та неділю в області прогнозують до 20 градусів морозу.
Нагадаємо, 15 січня на Волині оновили перелік пунктів обігріву. Основними вимогами для влаштування в пункті – бути тверезим. Також потрібні медичні довідки з туберкульозного і шкірвендиспансерів, якщо людина бажає зігрітись в стаціонарному пункті обігріву і лишитися там на ніч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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