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Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО

Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО
Київські митники виявили у міжнародній посилці з Індії 23 діаманти. Відправлення прямувало на адресу вінничанина.

Про це інформують на сторінці Київської митниці у facebook.

У декларації значилося, що у пакунку штучне каміння вартістю 2,5 тис. індійських рупій, це 960 гривень. Визначити, що це діаманти, митники змогли за допомогою детектора дорогоцінного каміння.

Оскільки в декларації були недостовірні відомості про товар, діаманти вилучили і відправили на додаткову експертизу.

Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО
Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО
Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО
Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО

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Теги: посилка, Індія, діаманти, митниця
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