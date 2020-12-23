Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО





Про це інформують на сторінці Київської митниці у



У декларації значилося, що у пакунку штучне каміння вартістю 2,5 тис. індійських рупій, це 960 гривень. Визначити, що це діаманти, митники змогли за допомогою детектора дорогоцінного каміння.



Оскільки в декларації були недостовірні відомості про товар, діаманти вилучили і відправили на додаткову експертизу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київські митники виявили у міжнародній посилці з Індії 23 діаманти. Відправлення прямувало на адресу вінничанина.Про це інформують на сторінці Київської митниці у facebook У декларації значилося, що у пакунку штучне каміння вартістю 2,5 тис. індійських рупій, це 960 гривень. Визначити, що це діаманти, митники змогли за допомогою детектора дорогоцінного каміння.Оскільки в декларації були недостовірні відомості про товар, діаманти вилучили і відправили на додаткову експертизу.

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