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Повідомили, скільки людей звернулася до волинських пунктів обігріву протягом минулої доби

Повідомили, скільки людей звернулася до волинських пунктів обігріву протягом минулої доби
В Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій повідомили, скільки людей звернулися до волинських пунктів обігріву минулої доби.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління ДСНС у Волинській області Андрій Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.

За добу 15-16 січня до стаціонарних та мобільних пунктів обігріву в області звернулось 28 чоловік. Зокрема, у місті Нововолинську - 17, у Луцьку та районі - 5, у Ковелі -2.

На пунктах обігріву люди можуть отримати прихисток від морозу, гарячий чай, їжу.

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Теги: ДСНС, Волинь
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