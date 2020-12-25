Повідомили, скільки людей звернулася до волинських пунктів обігріву протягом минулої доби
Сьогодні, 15:25
В Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій повідомили, скільки людей звернулися до волинських пунктів обігріву минулої доби.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління ДСНС у Волинській області Андрій Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.
За добу 15-16 січня до стаціонарних та мобільних пунктів обігріву в області звернулось 28 чоловік. Зокрема, у місті Нововолинську - 17, у Луцьку та районі - 5, у Ковелі -2.
На пунктах обігріву люди можуть отримати прихисток від морозу, гарячий чай, їжу.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав речник управління ДСНС у Волинській області Андрій Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.
За добу 15-16 січня до стаціонарних та мобільних пунктів обігріву в області звернулось 28 чоловік. Зокрема, у місті Нововолинську - 17, у Луцьку та районі - 5, у Ковелі -2.
На пунктах обігріву люди можуть отримати прихисток від морозу, гарячий чай, їжу.
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