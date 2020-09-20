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В українські поїзди пускатимуть за ксерокопіями документів

В українські поїзди пускатимуть за ксерокопіями документів
АТ "Укрзалізниця" планує спростити вимоги до пропонованих для посадки в вагон документів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз розглядаємо, і найближчим часом приймемо рішення про спрощення вимог до документів, що пред'являються пасажиром. Ми будемо говорити про те, що "Дія" працюватиме, ксерокопія документа теж буде достатньою підставою для допуску пасажира в вагон", - заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" увечері в суботу глава компанії Володимир Жмак.

Він зазначив, що сьогодні на "Укрзалізниці" діють старі норми, які поки не встигли скасувати.

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Теги: Україна, потяги, Укрзалізниця
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