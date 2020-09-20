В українські поїзди пускатимуть за ксерокопіями документів





Про це повідомляє



"Ми зараз розглядаємо, і найближчим часом приймемо рішення про спрощення вимог до документів, що пред'являються пасажиром. Ми будемо говорити про те, що "Дія" працюватиме, ксерокопія документа теж буде достатньою підставою для допуску пасажира в вагон", - заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" увечері в суботу глава компанії Володимир Жмак.



Він зазначив, що сьогодні на "Укрзалізниці" діють старі норми, які поки не встигли скасувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. АТ "Укрзалізниця" планує спростити вимоги до пропонованих для посадки в вагон документів.Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. "Ми зараз розглядаємо, і найближчим часом приймемо рішення про спрощення вимог до документів, що пред'являються пасажиром. Ми будемо говорити про те, що "Дія" працюватиме, ксерокопія документа теж буде достатньою підставою для допуску пасажира в вагон", - заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" увечері в суботу глава компанії Володимир Жмак.Він зазначив, що сьогодні на "Укрзалізниці" діють старі норми, які поки не встигли скасувати.

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