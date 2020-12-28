У Луцьку за рік усиновили 4 дітей
Сьогодні, 17:50
За 2020 рік у Луцьку 31 дитині надали статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
Про це йдеться у відповідному звіті про роботу служби у справах дітей.
Із 31 дитини 25 влаштували під опіку, піклування, у державні заклади - 3; у сім'ї родичів чи знайомих - 2; усиновили одну дитину.
Впродовж року у Луцьку усиновили 4 дітей, з них: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування - 3; внутрішньосімейне усиновлення -1.
Згідно з міською програмою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2017-2021 роки, у 2020 році провели ремонтні роботи у 1 квартирі соціального призначення, надали житло 4 дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідному звіті про роботу служби у справах дітей.
Із 31 дитини 25 влаштували під опіку, піклування, у державні заклади - 3; у сім'ї родичів чи знайомих - 2; усиновили одну дитину.
Впродовж року у Луцьку усиновили 4 дітей, з них: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування - 3; внутрішньосімейне усиновлення -1.
Згідно з міською програмою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2017-2021 роки, у 2020 році провели ремонтні роботи у 1 квартирі соціального призначення, надали житло 4 дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку за рік усиновили 4 дітей
Сьогодні, 17:50
У Польщі українцеві за побиття чоловіка дали майже 2 роки тюрми
Сьогодні, 17:37
Які переваги та недоліки мають фотошпалери*
Сьогодні, 17:25
У Луцьку «соцпрацівниці» обікрали квартири пенсіонерів
Сьогодні, 17:10