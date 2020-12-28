У Луцьку за рік усиновили 4 дітей

За 2020 рік у Луцьку 31 дитині надали статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.Про це йдеться у відповідному звіті про роботу служби у справах дітей.Із 31 дитини 25 влаштували під опіку, піклування, у державні заклади - 3; у сім'ї родичів чи знайомих - 2; усиновили одну дитину.Впродовж року у Луцьку усиновили 4 дітей, з них: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування - 3; внутрішньосімейне усиновлення -1.Згідно з міською програмою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2017-2021 роки, у 2020 році провели ремонтні роботи у 1 квартирі соціального призначення, надали житло 4 дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування.