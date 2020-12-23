Митний пост «Луцьк» ввійде до складу Волинської митниці





Про це повідомив 14 січня представник Волинської митниці Ігор Ляшук під час презентації проєкту «Громадська оцінка роботи Волинської та Поліської митниць Держмитслужби». Про це інформує



У ході обговорення Ігор Ляшук проінформував, що незабаром митний пост «Луцьк» включать до складу Волинської митниці. Вже є відповідний наказ Волинської митниці Держмитслужби від 7 грудня 2020 року.



«Уже готові проєкти і положення про митні пости. Вони направлені на Київ, де їх мають затвердити. Це запрацює приблизно після завершення реорганізації. Ми думаємо, що це буде приблизно квітень-травень, коли Волинська митниця запрацює у складі єдиної юридичної особи. Митний пост «Луцьк» дійсно відійде по зоні діяльності до Волинської митниці», – зазначив Ігор Ляшук.



Текст наказу:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митний пост «Луцьк» відійде у зону діяльності до Волинської митниці.Про це повідомив 14 січня представник Волинської митниціпід час презентації проєкту «Громадська оцінка роботи Волинської та Поліської митниць Держмитслужби». Про це інформує Район.Бізнес У ході обговорення Ігор Ляшук проінформував, що незабаром митний пост «Луцьк» включать до складу Волинської митниці. Вже є відповідний наказ Волинської митниці Держмитслужби від 7 грудня 2020 року.«Уже готові проєкти і положення про митні пости. Вони направлені на Київ, де їх мають затвердити. Це запрацює приблизно після завершення реорганізації. Ми думаємо, що це буде приблизно квітень-травень, коли Волинська митниця запрацює у складі єдиної юридичної особи. Митний пост «Луцьк» дійсно відійде по зоні діяльності до Волинської митниці», – зазначив Ігор Ляшук.Текст наказу:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію