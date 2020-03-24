На Львівщині у ДТП постраждали 13 військовослужбовців
Сьогодні, 09:13
У вікторок, 19 січня, на Яворівському полігоні перекинувся «КРАЗ 5233» із військовими.
Під час ДТП у військовому вантажному автомобілі, загалом перебував 31 військовослужбовець, із них 28 перебували у кузові автомобіля, 3 військовослужбовців перебували в кабіні автомобіля (водій та 2 пасажири), повідомляє Департамент цивільного захисту ОДА.
“... Близько, 12:05 год., військовий вантажний автомобіль марки «КРАЗ 5233», під керуванням водія військовослужбовця за контрактом, мешканця Хмельницької області 1983 року народження, при переміщенні з планових занять у с. Старичі (Новояворівська ТГ, Яворівський район), на спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини дороги в кювет і перекинувся на лівий бік”, – зазначили у пресслужбі.
Інформують, що внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізували, 5 осіб оглянули та відпустили у розташування військової частини.
Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались. Обставини події встановлюються.
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Під час ДТП у військовому вантажному автомобілі, загалом перебував 31 військовослужбовець, із них 28 перебували у кузові автомобіля, 3 військовослужбовців перебували в кабіні автомобіля (водій та 2 пасажири), повідомляє Департамент цивільного захисту ОДА.
“... Близько, 12:05 год., військовий вантажний автомобіль марки «КРАЗ 5233», під керуванням водія військовослужбовця за контрактом, мешканця Хмельницької області 1983 року народження, при переміщенні з планових занять у с. Старичі (Новояворівська ТГ, Яворівський район), на спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини дороги в кювет і перекинувся на лівий бік”, – зазначили у пресслужбі.
Інформують, що внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізували, 5 осіб оглянули та відпустили у розташування військової частини.
Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались. Обставини події встановлюються.
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