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У Луцький зоопарк сім'я передала на лікування птаха. ФОТО

У Луцький зоопарк сім'я передала на лікування птаха. ФОТО
Родина з Старовижівського району передала на лікування у Луцький зоопарк птаха - пугача.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директор Луцького звіринцю Людмила Денисенко.

"Понеділок - лебеді, вівторок - лебідь, середа - Пугач, з с.Солов’ї, Старовижівського району. Подяка пані Оксані та її родині за допомогу птаху. Подальше лікування у зоопарку", - написала Денисенко.

Зазначимо, 18 січня волинські держекоінспектори врятували пораненого лебедя, якого згодом транспортували до Луцького зоопарку.

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У Луцький зоопарк сім'я передала на лікування птаха. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, порятунок птахів
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