У Луцький зоопарк сім'я передала на лікування птаха. ФОТО
Сьогодні, 16:52
Родина з Старовижівського району передала на лікування у Луцький зоопарк птаха - пугача.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директор Луцького звіринцю Людмила Денисенко.
"Понеділок - лебеді, вівторок - лебідь, середа - Пугач, з с.Солов’ї, Старовижівського району. Подяка пані Оксані та її родині за допомогу птаху. Подальше лікування у зоопарку", - написала Денисенко.
Зазначимо, 18 січня волинські держекоінспектори врятували пораненого лебедя, якого згодом транспортували до Луцького зоопарку.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директор Луцького звіринцю Людмила Денисенко.
"Понеділок - лебеді, вівторок - лебідь, середа - Пугач, з с.Солов’ї, Старовижівського району. Подяка пані Оксані та її родині за допомогу птаху. Подальше лікування у зоопарку", - написала Денисенко.
Зазначимо, 18 січня волинські держекоінспектори врятували пораненого лебедя, якого згодом транспортували до Луцького зоопарку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У районі на Волині врятували лебедя, який замерз і не міг самостійно злетіти
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