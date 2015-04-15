Оголився перед сусідами: волинянина судили за непристойну поведінку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



Так, 17 вересня 2020 року п'яний чоловік у селі Несвіч підійшов до приватного будинку та почав лаятася до подружжя, яке перебувало на подвір'ї. Далі він проявив "винятковий цинізм": зняв штани та білизну, продемонструвавши статеві органи дорослим та їхнім дітям, які теж спостерігали за дійством, але з вікна.



Обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та просив суворо не карати. За свої "гріхи" чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина оштрафували за неприйнятну поведінку у громадському місці.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА Конкурент Так, 17 вересня 2020 року п'яний чоловік у селі Несвіч підійшов до приватного будинку та почав лаятася до подружжя, яке перебувало на подвір'ї. Далі він проявив "винятковий цинізм": зняв штани та білизну, продемонструвавши статеві органи дорослим та їхнім дітям, які теж спостерігали за дійством, але з вікна.Обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та просив суворо не карати. За свої "гріхи" чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу.

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