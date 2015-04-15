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Оголився перед сусідами: волинянина судили за непристойну поведінку

Оголився перед сусідами: волинянина судили за непристойну поведінку
Волинянина оштрафували за неприйнятну поведінку у громадському місці.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише ІА Конкурент.

Так, 17 вересня 2020 року п'яний чоловік у селі Несвіч підійшов до приватного будинку та почав лаятася до подружжя, яке перебувало на подвір'ї. Далі він проявив "винятковий цинізм": зняв штани та білизну, продемонструвавши статеві органи дорослим та їхнім дітям, які теж спостерігали за дійством, але з вікна.

Обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та просив суворо не карати. За свої "гріхи" чоловік заплатить 17 тисяч гривень штрафу.

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Теги: суд, сусіди, оголився
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