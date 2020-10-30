На Волині сім’я отруїлася чадним газом: жінка з 8-місячною дитиною – у лікарні





Інцидент трапився 20-го січня, - пише



Самі мешканці викликали “швидку”, їм стало погано. Медики бригади екстреної медичної допомоги повідомили про подію рятувальників та газову службу.



У ДСНС розповіли, що за допомогою газоаналізатора виявили концентрацію чадного газу в приміщенні. У квартирі знаходилося кілька осіб, жінку та 8-місячну дитину госпіталізували у НЦМЛ.



Попередня причина витоку чадного газу – несправність газової колонки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. у Нововолинську на вулиці Маяковського сім’я отруїлася чадним газом.Інцидент трапився 20-го січня, - пише Буг Самі мешканці викликали “швидку”, їм стало погано. Медики бригади екстреної медичної допомоги повідомили про подію рятувальників та газову службу.У ДСНС розповіли, що за допомогою газоаналізатора виявили концентрацію чадного газу в приміщенні. У квартирі знаходилося кілька осіб, жінку та 8-місячну дитину госпіталізували у НЦМЛ.Попередня причина витоку чадного газу – несправність газової колонки.

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