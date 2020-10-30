На Волині сім’я отруїлася чадним газом: жінка з 8-місячною дитиною – у лікарні
Сьогодні, 09:39
у Нововолинську на вулиці Маяковського сім’я отруїлася чадним газом.
Інцидент трапився 20-го січня, - пише Буг.
Самі мешканці викликали “швидку”, їм стало погано. Медики бригади екстреної медичної допомоги повідомили про подію рятувальників та газову службу.
У ДСНС розповіли, що за допомогою газоаналізатора виявили концентрацію чадного газу в приміщенні. У квартирі знаходилося кілька осіб, жінку та 8-місячну дитину госпіталізували у НЦМЛ.
Попередня причина витоку чадного газу – несправність газової колонки.
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Інцидент трапився 20-го січня, - пише Буг.
Самі мешканці викликали “швидку”, їм стало погано. Медики бригади екстреної медичної допомоги повідомили про подію рятувальників та газову службу.
У ДСНС розповіли, що за допомогою газоаналізатора виявили концентрацію чадного газу в приміщенні. У квартирі знаходилося кілька осіб, жінку та 8-місячну дитину госпіталізували у НЦМЛ.
Попередня причина витоку чадного газу – несправність газової колонки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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