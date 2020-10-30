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На Волині сім’я отруїлася чадним газом: жінка з 8-місячною дитиною – у лікарні

На Волині сім’я отруїлася чадним газом: жінка з 8-місячною дитиною – у лікарні
у Нововолинську на вулиці Маяковського сім’я отруїлася чадним газом.

Інцидент трапився 20-го січня, - пише Буг.

Самі мешканці викликали “швидку”, їм стало погано. Медики бригади екстреної медичної допомоги повідомили про подію рятувальників та газову службу.

У ДСНС розповіли, що за допомогою газоаналізатора виявили концентрацію чадного газу в приміщенні. У квартирі знаходилося кілька осіб, жінку та 8-місячну дитину госпіталізували у НЦМЛ.

Попередня причина витоку чадного газу – несправність газової колонки.

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Теги: чадний газ, отруєння
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