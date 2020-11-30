Водій уникав зіткнення з автівкою: на Волині рятувальники витягали з кювету легковик

На автошляху Луцьк-Львів з’їхав у кювет легковий автомобіль Citroen Berlingo.Автопригода сталась 21 січня вранці, - інформує УДСНС України у Волинській області.Рятувальники на місці події встановили, що водій автомобіля Citroen Berlingo уникав зіткнення з другим автомобілем та під час гальмування не впорався з керуванням і злетів з дороги у кювет.За допомогою тросу рятувальники витягли автівку на безпечну ділянку дороги. До виконання аварійно-рятувальних робіт були залучені 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 4 чоловік особового складу.