Водій уникав зіткнення з автівкою: на Волині рятувальники витягали з кювету легковик
Сьогодні, 10:34
На автошляху Луцьк-Львів з’їхав у кювет легковий автомобіль Citroen Berlingo.
Автопригода сталась 21 січня вранці, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Рятувальники на місці події встановили, що водій автомобіля Citroen Berlingo уникав зіткнення з другим автомобілем та під час гальмування не впорався з керуванням і злетів з дороги у кювет.
За допомогою тросу рятувальники витягли автівку на безпечну ділянку дороги. До виконання аварійно-рятувальних робіт були залучені 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 4 чоловік особового складу.
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Автопригода сталась 21 січня вранці, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Рятувальники на місці події встановили, що водій автомобіля Citroen Berlingo уникав зіткнення з другим автомобілем та під час гальмування не впорався з керуванням і злетів з дороги у кювет.
За допомогою тросу рятувальники витягли автівку на безпечну ділянку дороги. До виконання аварійно-рятувальних робіт були залучені 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 4 чоловік особового складу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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