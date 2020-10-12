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Водій-порушник за 500 гривень хотів «відмазатись» від волинських поліцейських

Водій-порушник за 500 гривень хотів «відмазатись» від волинських поліцейських
Учора 34-річний житель Ковеля надав поліцейським 500 грн, аби уникнути адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху.

На автодорозі «Ковель-Камінь-Каширський» співробітники відділу реагування патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль «Volkswagen Passat», інформує сектор комунікації поліції Волині.

Водій порушив правила користування зовнішніми освітлювальними приладами, а також кермував автівкою без посвідчення водія. Щоб не відповідати за скоєне, надав пів тисячі поліцейському неправомірної вигоди.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та зафіксувала факт кримінального правопорушення, гроші вилучили. За порушення правил дорожнього руху поліцейські склали адмінматеріали.

За фактом надання неправомірної вигоди поліцейському триває досудове слідство. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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Теги: Ковель, адмінпорушення, хабар
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