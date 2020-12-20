У «Волинь» повернувся іранський легіонер. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
У «Волині» – перше підсилення перед весняною частиною чемпіонату України. До стану «хрестоносців» після кількамісячної паузи повернувся іранець Сіаваш Хагназарі.
Нагадаємо, що атакувальний півзахисник уже захищав кольори нашого клубу з зими 2018-го року до літа 2020-го. За цей період Сіаваш провів 65 матчів за нас в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 8 гольових передач.
Нагадаємо, що до «Волині» Хагназарі пограв у рідному іранському чемпіонаті та молодіжній збірній своєї країни, виступав у США, а до нашої команди в Україні встиг пограти за стрийську «Скалу».
21 січня «волинський Салах» уже підписав контракт із клубом.
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Нагадаємо, що атакувальний півзахисник уже захищав кольори нашого клубу з зими 2018-го року до літа 2020-го. За цей період Сіаваш провів 65 матчів за нас в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 8 гольових передач.
Нагадаємо, що до «Волині» Хагназарі пограв у рідному іранському чемпіонаті та молодіжній збірній своєї країни, виступав у США, а до нашої команди в Україні встиг пограти за стрийську «Скалу».
21 січня «волинський Салах» уже підписав контракт із клубом.
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