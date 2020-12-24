На Волині хочуть збудувати реабілітаційно-спортивний центр для олімпійців та людей з інвалідністю





Про це Григорій Недопад.



"Оскільки держава планує звести близько п’яти таких центрів в Україні, будемо використовувати всі наявні ресурси для залучення фінансування у будівництво такого центру в нашій області.



Учора під час робочої поїздки ми побували в унікальному Західному реабілітаційно-спортивному центрі, розташованому на межі Львівської області у селі Сянки, рівних якому немає в Україні. Підтримали наших волинських спортсменів-паралімпійців, які саме проходять спортивно-тренувальні збори та беруть участь у чемпіонаті України з академічного веслування, параканое (ураження опорно-рухового апарату) та лижних перегонів (порушення слуху). Волинська команда за результатами двох днів вийшла в лідери у командному заліку!", - зазначив Григорій Недопад.





Голова Волиньради був вражений рівнем Західного центру, де не тільки тренуються олімпійці та паралімпійці, але і проходять реабілітацію люди після інсультів, черепно-мозкових травм, учасники бойових дій.



"Найважливіша особливість закладу – повна доступність для людей із інвалідністю! Тут лижним спортом займаються навіть незрячі, люди на візках. Потенціал для тренувань і реабілітації – просто приголомшливий. Для Волині подібний заклад став би не тільки потужною підтримкою для тренувань спортсменів, зокрема і паралімпійців, але і для розвитку області в цілому", - наголосив Григорій Недопад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вивчають можливості для будівництва реабілітаційно-спортивного центру, де могли б тренуватись спортсмени, олімпійці, паралімпійці, люди з інвалідністю, де проходили б реабілітацію постраждалі від важких травм.Про це повідомив голова Волинської обласної ради"Оскільки держава планує звести близько п’яти таких центрів в Україні, будемо використовувати всі наявні ресурси для залучення фінансування у будівництво такого центру в нашій області.Учора під час робочої поїздки ми побували в унікальному Західному реабілітаційно-спортивному центрі, розташованому на межі Львівської області у селі Сянки, рівних якому немає в Україні. Підтримали наших волинських спортсменів-паралімпійців, які саме проходять спортивно-тренувальні збори та беруть участь у чемпіонаті України з академічного веслування, параканое (ураження опорно-рухового апарату) та лижних перегонів (порушення слуху). Волинська команда за результатами двох днів вийшла в лідери у командному заліку!", - зазначив Григорій Недопад.Голова Волиньради був вражений рівнем Західного центру, де не тільки тренуються олімпійці та паралімпійці, але і проходять реабілітацію люди після інсультів, черепно-мозкових травм, учасники бойових дій."Найважливіша особливість закладу – повна доступність для людей із інвалідністю! Тут лижним спортом займаються навіть незрячі, люди на візках. Потенціал для тренувань і реабілітації – просто приголомшливий. Для Волині подібний заклад став би не тільки потужною підтримкою для тренувань спортсменів, зокрема і паралімпійців, але і для розвитку області в цілому", - наголосив Григорій Недопад.

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