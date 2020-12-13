Двоє нетверезих водіїв хотіли за гроші підкупити волинських поліцейських

На Волині нетверезі водії намагалися надати поліцейським хабарі.Так, у п’ятницю, 22 січня, близько опівночі, правоохоронці на автодорозі Луків-Рожище зупинили автомобіль Москвич за порушення правил дорожнього руху, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Водій транспортного засобу, 25-річний мешканець Турійського району, керував авто з явними ознаками алкогольного сп’яніння. 29-річний пасажир авто, аби його товариш міг уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, запропонував працівникам поліції 700 грн неправомірної вигоди. Гроші громадянин положив на переднє водійське сидіння службового автомобіля. На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Кошти поліцейські вилучили.Нетверезого водія поліцейські виявили також в суботу, 23 січня, у Володимир-Волинському районі. Правопорушник намагався надати поліцейським 1000 грн хабаря, аби ті не складали на нього адмінматеріали. Гроші та транспортний засіб слідчі вилучили.За цими фактами кримінальних правопорушень внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про надання неправомірної вигоди службовій особі. Правопорушникам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.