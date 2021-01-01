Водій, що перевозив брухт без відповідних документів, хотів підкупити волинських поліцейських





Про це



Так, 25 січня під час патрулювання нарядом відділу реагування патрульної поліції Ковельського районного управління по вулиці Брестській зупинили автомобіль Fiat Ducato.



Як з’ясувалось, водій перевозив чорний металобрухт без відповідних документів. Аби уникнути відповідальності, 37-річний водій залишив у службовому автомобілі 500 гривень.



На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди жителем Ковельського району.



Вирішується питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Окрім того,транспортний засіб з металобрухтом вилучили та помістили на арешт майданчик. Поліцейські перевіряють законність походження даного брухту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Ковельського району пропонував кошти поліцейському, аби уникнути відповідальності за перевезення брухту.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.Так, 25 січня під час патрулювання нарядом відділу реагування патрульної поліції Ковельського районного управління по вулиці Брестській зупинили автомобіль Fiat Ducato.Як з’ясувалось, водій перевозив чорний металобрухт без відповідних документів. Аби уникнути відповідальності, 37-річний водій залишив у службовому автомобілі 500 гривень.На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди жителем Ковельського району.Вирішується питання про внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Окрім того,транспортний засіб з металобрухтом вилучили та помістили на арешт майданчик. Поліцейські перевіряють законність походження даного брухту.

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