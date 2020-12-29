Через аварію місто на Волині залишилося без води





Про це повідомляє Володимира-Волинська міська рада.



"На вулиці Митіна стався сильний порив водопроводу. Наразі працівники управління водопровідно-каналізаційного господарства працюють над усуненням неполадок. У зв'язку з цим в місті буде припинене водопостачання", - йдеться у повідомленні.



Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із вулиць Володимира стався сильний порив водопроводу, через що в місті тимчасово немає води.Про це повідомляє Володимира-Волинська міська рада."На вулиці Митіна стався сильний порив водопроводу. Наразі працівники управління водопровідно-каналізаційного господарства працюють над усуненням неполадок. У зв'язку з цим в місті буде припинене водопостачання", - йдеться у повідомленні.Просять вибачення за тимчасові незручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію