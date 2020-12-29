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Через аварію місто на Волині залишилося без води

Через аварію місто на Волині залишилося без води
На одній із вулиць Володимира стався сильний порив водопроводу, через що в місті тимчасово немає води.

Про це повідомляє Володимира-Волинська міська рада.

"На вулиці Митіна стався сильний порив водопроводу. Наразі працівники управління водопровідно-каналізаційного господарства працюють над усуненням неполадок. У зв'язку з цим в місті буде припинене водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Володимир, аварія, вода
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