Через аварію місто на Волині залишилося без води
Сьогодні, 14:40
На одній із вулиць Володимира стався сильний порив водопроводу, через що в місті тимчасово немає води.
Про це повідомляє Володимира-Волинська міська рада.
"На вулиці Митіна стався сильний порив водопроводу. Наразі працівники управління водопровідно-каналізаційного господарства працюють над усуненням неполадок. У зв'язку з цим в місті буде припинене водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Володимира-Волинська міська рада.
"На вулиці Митіна стався сильний порив водопроводу. Наразі працівники управління водопровідно-каналізаційного господарства працюють над усуненням неполадок. У зв'язку з цим в місті буде припинене водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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