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У районі на Волині затримали «чорного лісоруба». ФОТО

У районі на Волині затримали «чорного лісоруба». ФОТО
У Ковельському районі поліцейські оперативно встановили зловмисника, який здійснив незаконну порубку лісу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Про незаконну порубку дерев в Підрізькому лісництві до поліції повідомив співробітник Ковельського спеціалізованого лісогосподарського акціонерного товариства. Чоловік розповів, що виявив 12 пеньків дерева породи вільха на одній із ділянок лісу, що завдало майже 90 тисяч збитків товариству.

Завдяки злагодженим та ретельним діям поліцейських офіцерів громади та дільничних Ковельського районного управління поліції причетного до незаконної порубки оперативно встановили. Поліцейські з'ясували, що злодіяння вчинив днем раніше 26-річний мешканець села Підріжжя. У чоловіка поліцейські виявили 7 кубів вільхових дров. Деревину вилучили та передали на відповідальне зберігання до Підрізького лісництва.

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду.

У районі на Волині затримали «чорного лісоруба». ФОТО
У районі на Волині затримали «чорного лісоруба». ФОТО

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Теги: Ковельський район, незаконна порубка лісу
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