У церкві на Волині дітей навчатимуть лазерної порізки та гравіювання фанери
Сьогодні, 03:37
Проєкт парафії Преображення Господнього УГКЦ с. Положево отримав грант від всеукраїнської програми «Підвищення рівня соціальної відповідальності парафій та їх участі у житті громад на місцевому рівні».
Про це інформує Волинський обласний благодійний фонд «Карітас-Волинь».
За грантові кошти ВОБФ «Карітас-Волинь» закупив лазерний верстат і фанеру, яку передав отець Володимир Кметь, завітавши у парафію.
Під час зустрічі отець Богдан Іващук і організатори цього проєкту розповіли про цілі і плани ініціативи.
Головне завдання – це створення простору для ознайомлення дітей сільської місцевості з сучасними досягненнями у галузі лазерної порізки та гравіювання матеріалів.
Майстерня «ФАНЕРКА» працюватиме три рази в тиждень на території сільського храму, а саме – в спеціально обладнаному приміщенні. Для досягнення мети в організаторів наявні такі необхідні ресурси, як час, люди, які готові до співпраці (волонтери), бажання дітей вчитися і пізнавати нове.
Доцільність проєкту полягає в тому, що діти в селі не мають можливості відвідувати гуртки подібного характеру, а саме пов’язані із використанням сучасних станків, тому ця ініціатива відкриє нові можливості для дітей шкільного віку та молоді. Проєкт актуальний поза часом, тому що молодші діти підростають, а приріст населення в селі не зменшується.
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Про це інформує Волинський обласний благодійний фонд «Карітас-Волинь».
За грантові кошти ВОБФ «Карітас-Волинь» закупив лазерний верстат і фанеру, яку передав отець Володимир Кметь, завітавши у парафію.
Під час зустрічі отець Богдан Іващук і організатори цього проєкту розповіли про цілі і плани ініціативи.
Головне завдання – це створення простору для ознайомлення дітей сільської місцевості з сучасними досягненнями у галузі лазерної порізки та гравіювання матеріалів.
Майстерня «ФАНЕРКА» працюватиме три рази в тиждень на території сільського храму, а саме – в спеціально обладнаному приміщенні. Для досягнення мети в організаторів наявні такі необхідні ресурси, як час, люди, які готові до співпраці (волонтери), бажання дітей вчитися і пізнавати нове.
Доцільність проєкту полягає в тому, що діти в селі не мають можливості відвідувати гуртки подібного характеру, а саме пов’язані із використанням сучасних станків, тому ця ініціатива відкриє нові можливості для дітей шкільного віку та молоді. Проєкт актуальний поза часом, тому що молодші діти підростають, а приріст населення в селі не зменшується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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