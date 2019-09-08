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У церкві на Волині дітей навчатимуть лазерної порізки та гравіювання фанери

У церкві на Волині дітей навчатимуть лазерної порізки та гравіювання фанери
Проєкт парафії Преображення Господнього УГКЦ с. Положево отримав грант від всеукраїнської програми «Підвищення рівня соціальної відповідальності парафій та їх участі у житті громад на місцевому рівні».

Про це інформує Волинський обласний благодійний фонд «Карітас-Волинь».

За грантові кошти ВОБФ «Карітас-Волинь» закупив лазерний верстат і фанеру, яку передав отець Володимир Кметь, завітавши у парафію.

Під час зустрічі отець Богдан Іващук і організатори цього проєкту розповіли про цілі і плани ініціативи.

Головне завдання – це створення простору для ознайомлення дітей сільської місцевості з сучасними досягненнями у галузі лазерної порізки та гравіювання матеріалів.

У церкві на Волині дітей навчатимуть лазерної порізки та гравіювання фанери
У церкві на Волині дітей навчатимуть лазерної порізки та гравіювання фанери

Майстерня «ФАНЕРКА» працюватиме три рази в тиждень на території сільського храму, а саме – в спеціально обладнаному приміщенні. Для досягнення мети в організаторів наявні такі необхідні ресурси, як час, люди, які готові до співпраці (волонтери), бажання дітей вчитися і пізнавати нове.

У церкві на Волині дітей навчатимуть лазерної порізки та гравіювання фанери

Доцільність проєкту полягає в тому, що діти в селі не мають можливості відвідувати гуртки подібного характеру, а саме пов’язані із використанням сучасних станків, тому ця ініціатива відкриє нові можливості для дітей шкільного віку та молоді. Проєкт актуальний поза часом, тому що молодші діти підростають, а приріст населення в селі не зменшується.

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Теги: Положево, парафія, церква, діти, майстерня, фанера, обробка
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