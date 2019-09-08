У церкві на Волині дітей навчатимуть лазерної порізки та гравіювання фанери





Про це інформує



За грантові кошти ВОБФ «Карітас-Волинь» закупив лазерний верстат і фанеру, яку передав отець Володимир Кметь, завітавши у парафію.



Під час зустрічі отець Богдан Іващук і організатори цього проєкту розповіли про цілі і плани ініціативи.



Головне завдання – це створення простору для ознайомлення дітей сільської місцевості з сучасними досягненнями у галузі лазерної порізки та гравіювання матеріалів.





Майстерня «ФАНЕРКА» працюватиме три рази в тиждень на території сільського храму, а саме – в спеціально обладнаному приміщенні. Для досягнення мети в організаторів наявні такі необхідні ресурси, як час, люди, які готові до співпраці (волонтери), бажання дітей вчитися і пізнавати нове.





Доцільність проєкту полягає в тому, що діти в селі не мають можливості відвідувати гуртки подібного характеру, а саме пов’язані із використанням сучасних станків, тому ця ініціатива відкриє нові можливості для дітей шкільного віку та молоді. Проєкт актуальний поза часом, тому що молодші діти підростають, а приріст населення в селі не зменшується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проєкт парафії Преображення Господнього УГКЦ с. Положево отримав грант від всеукраїнської програми «Підвищення рівня соціальної відповідальності парафій та їх участі у житті громад на місцевому рівні».Про це інформує Волинський обласний благодійний фонд «Карітас-Волинь» За грантові кошти ВОБФ «Карітас-Волинь» закупив лазерний верстат і фанеру, яку передав отець, завітавши у парафію.Під час зустрічі отецьі організатори цього проєкту розповіли про цілі і плани ініціативи.Головне завдання – це створення простору для ознайомлення дітей сільської місцевості з сучасними досягненнями у галузі лазерної порізки та гравіювання матеріалів.Майстерня «ФАНЕРКА» працюватиме три рази в тиждень на території сільського храму, а саме – в спеціально обладнаному приміщенні. Для досягнення мети в організаторів наявні такі необхідні ресурси, як час, люди, які готові до співпраці (волонтери), бажання дітей вчитися і пізнавати нове.Доцільність проєкту полягає в тому, що діти в селі не мають можливості відвідувати гуртки подібного характеру, а саме пов’язані із використанням сучасних станків, тому ця ініціатива відкриє нові можливості для дітей шкільного віку та молоді. Проєкт актуальний поза часом, тому що молодші діти підростають, а приріст населення в селі не зменшується.

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