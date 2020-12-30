У селі на Волині посеред ночі горіла будівля. ФОТО





Про подію



Повідомлення про пожежу надійшло о 02:24. Рятувальники Володимира прибули на місце події о 03:00. Пожежникам вдалося побороти вогонь о 03:18.



До гасіння пожежі були задіяні 2 бригади рятувальників з Володимира-Волинського та Устилуга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Турівка Устилузької громади вночі 29-го січня рятувальники гасили господарську споруду.Про подію БУГу повідомили надзвичайники ДПРЧ-7.Повідомлення про пожежу надійшло о 02:24. Рятувальники Володимира прибули на місце події о 03:00. Пожежникам вдалося побороти вогонь о 03:18.До гасіння пожежі були задіяні 2 бригади рятувальників з Володимира-Волинського та Устилуга.

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