У селі на Волині посеред ночі горіла будівля. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У селі Турівка Устилузької громади вночі 29-го січня рятувальники гасили господарську споруду.
Про подію БУГу повідомили надзвичайники ДПРЧ-7.
Повідомлення про пожежу надійшло о 02:24. Рятувальники Володимира прибули на місце події о 03:00. Пожежникам вдалося побороти вогонь о 03:18.
До гасіння пожежі були задіяні 2 бригади рятувальників з Володимира-Волинського та Устилуга.
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Про подію БУГу повідомили надзвичайники ДПРЧ-7.
Повідомлення про пожежу надійшло о 02:24. Рятувальники Володимира прибули на місце події о 03:00. Пожежникам вдалося побороти вогонь о 03:18.
До гасіння пожежі були задіяні 2 бригади рятувальників з Володимира-Волинського та Устилуга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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