Луцькі муніципали обіцяють взятися за знос незаконних кіосків на автостанції №1

У департаменті муніципальної варти Луцької міської ради повідомили, що в 2021 році продовжать зносити незаконні кіоски на території луцької автостанції №1.Про це йдеться на сторінці департаменту у фейсбуці."07.10.2016 року виконавчим комітетом Луцької міської ради було прийнято 21 рішення про демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд – торгових кіосків на вул. Конякіна, 39 (територія автостанції №1). Департаментом муніципальної варти на виконання вказаних рішень в 2016 та 2018 роках було демонтовано 8 торгових кіосків. Частина власників незаконних тимчасових споруд не погоджуючись з рішеннями виконавчого комітету звернулись до суду.Судова тяганина тривала не один рік, багато справ дійшли до Верховного суду", - йдеться у дописі на сторінці муніципалів.У судах департамент муніципальної варти та виконавчий комітет міської ради виграли справи щодо:- кіоску підприємця Алгулієвої Джаміли Мухтар Кизи;- кіоску підприємця Оксенчука В.В.;- кіоску «Чудопіч» підприємця Веніславської Н.В.;- павільйону «Соломійка» Ковельського хлібзаводу.Незважаючи на це власники торгових кіосків попри відсутність дозвільних документів на розміщення та програні судові справи, не поспішають демонтовувати свої торгові точки. На сьогоднішній день на вказаній території розміщується незаконно 12 кіосків.Тому, невдовзі в 2021 році департаментом муніципальної варти буде продовжено раніше розпочаті роботи щодо демонтажу усіх незаконних торгових кіосків на вул. Конякіна, 39 (територія автостанції №1).У підбірці муніципалів - фото незаконно розміщених кіосків: