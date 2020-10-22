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У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО

У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському 30-го січня на вулиці Коцюбинського чоловік вчинив, за словами сусідів, вже 10-ий підпал у власному будинку.

Люди вже розповідали про проблему БУГу, проте вона ще не вирішена.

Нагадаємо, мешканці вулиці Коцюбинського нарікають на свого сусіда – уже більше року чоловік пенсійного віку зносить до своєї оселі сміття з усього Володимира-Волинського.

Люди розповідають, що чоловік явно не в собі: за ним вони змушені прибирати купи сміття, які він постійно складає біля будинку.


Це ж сміття він щодня спалює, а також частенько підпалює будинок, у якому, мешкає. Будівля ж поділена на кілька квартир, у яких мешкають сусіди. Люди нарікають – живуть, як на пороховій бочці, бояться засинати уночі та не прокинутися через підпали.

Сусіди вже вичерпали всі сили, аби вирішити ситуацію і просять про допомогу і пораду, як вирішити питання.

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Теги: Володимир-Волинський, будинок, сміття, сусід, підпал
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