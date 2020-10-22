У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО





Люди вже розповідали про проблему



Нагадаємо, мешканці вулиці Коцюбинського нарікають на свого сусіда – уже більше року чоловік пенсійного віку зносить до своєї оселі сміття з усього Володимира-Волинського.



Люди розповідають, що чоловік явно не в собі: за ним вони змушені прибирати купи сміття, які він постійно складає біля будинку.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Це ж сміття він щодня спалює, а також частенько підпалює будинок, у якому, мешкає. Будівля ж поділена на кілька квартир, у яких мешкають сусіди. Люди нарікають – живуть, як на пороховій бочці, бояться засинати уночі та не прокинутися через підпали.



Сусіди вже вичерпали всі сили, аби вирішити ситуацію і просять про допомогу і пораду, як вирішити питання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 30-го січня на вулиці Коцюбинського чоловік вчинив, за словами сусідів, вже 10-ий підпал у власному будинку.Люди вже розповідали про проблему БУГу , проте вона ще не вирішена.Нагадаємо, мешканці вулиці Коцюбинського нарікають на свого сусіда – уже більше року чоловік пенсійного віку зносить до своєї оселі сміття з усього Володимира-Волинського.Люди розповідають, що чоловік явно не в собі: за ним вони змушені прибирати купи сміття, які він постійно складає біля будинку.Це ж сміття він щодня спалює, а також частенько підпалює будинок, у якому, мешкає. Будівля ж поділена на кілька квартир, у яких мешкають сусіди. Люди нарікають – живуть, як на пороховій бочці, бояться засинати уночі та не прокинутися через підпали.Сусіди вже вичерпали всі сили, аби вирішити ситуацію і просять про допомогу і пораду, як вирішити питання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію