У Рованцях – аварія, бус перекинувся на бік. ФОТО
Сьогодні, 16:44
Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої перекинувся мікроавтобус, трапилась неподалік ресторану «Чевермето» у Рованцях.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, ДТП за участю легковика Volkswagen та буса Mercedes трапилася близько 16:00 години. Внаслідок аварії Mercedes перекинувся на бік, а легковик отримав значні механічні ушкодження передньої частини.
На місці працює поліція. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, ДТП за участю легковика Volkswagen та буса Mercedes трапилася близько 16:00 години. Внаслідок аварії Mercedes перекинувся на бік, а легковик отримав значні механічні ушкодження передньої частини.
На місці працює поліція. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.
Деталі – згодом.
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