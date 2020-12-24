У Рованцях – аварія, бус перекинувся на бік. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Зі слів свідків, ДТП за участю легковика Volkswagen та буса Mercedes трапилася близько 16:00 години. Внаслідок аварії Mercedes перекинувся на бік, а легковик отримав значні механічні ушкодження передньої частини.



На місці працює поліція. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої перекинувся мікроавтобус, трапилась неподалік ресторану «Чевермето» у Рованцях.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків, ДТП за участю легковика Volkswagen та буса Mercedes трапилася близько 16:00 години. Внаслідок аварії Mercedes перекинувся на бік, а легковик отримав значні механічні ушкодження передньої частини.На місці працює поліція. Інформація про постраждалих наразі з’ясовується.Деталі – згодом.

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