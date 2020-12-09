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Випив протиепілептичний засіб і сів за кермо: на Волині водій порушив ПДР через дію ліків

Випив протиепілептичний засіб і сів за кермо: на Волині водій порушив ПДР через дію ліків
У Нововолинську поліцейські затримали чоловіка, який порушив правила дорожнього руху через дію лікарського препарату.

Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.

Під час патрулювання міста 1 лютого близько 15 години за порушення правил дорожнього руху було зупинили транспортний засіб Volkswagen Golf.

Спілкуючись з водієм, 35-річним жителем міста, поліцейські запідозрили, що він перебуває в стані наркотичного сп’яніння.

Порушнику запропонували пройти обстеження в медичному закладі. Чоловік погодився та зізнався поліціянтам, що вживав так звану таблетку «Лірика», котра за своїм складом містить наркотичну речовину «прегабалін» та відпускається за рецептом лікаря нарколога та нарколога - психіатра. Зауважимо, що йдеться про протиепілептичний засіб.

В медичному закладі після обстеження лікарем підозра підтвердилась. Водій перебував під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

На чоловіка склали адміністративний протокол.

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Теги: нововолинськ, пдр, поліція, ліки
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