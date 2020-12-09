Випив протиепілептичний засіб і сів за кермо: на Волині водій порушив ПДР через дію ліків





Про це



Під час патрулювання міста 1 лютого близько 15 години за порушення правил дорожнього руху було зупинили транспортний засіб Volkswagen Golf.



Спілкуючись з водієм, 35-річним жителем міста, поліцейські запідозрили, що він перебуває в стані наркотичного сп’яніння.



Порушнику запропонували пройти обстеження в медичному закладі. Чоловік погодився та зізнався поліціянтам, що вживав так звану таблетку «Лірика», котра за своїм складом містить наркотичну речовину «прегабалін» та відпускається за рецептом лікаря нарколога та нарколога - психіатра. Зауважимо, що йдеться про протиепілептичний засіб.



В медичному закладі після обстеження лікарем підозра підтвердилась. Водій перебував під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.



На чоловіка склали адміністративний протокол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські затримали чоловіка, який порушив правила дорожнього руху через дію лікарського препарату.Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.Під час патрулювання міста 1 лютого близько 15 години за порушення правил дорожнього руху було зупинили транспортний засіб Volkswagen Golf.Спілкуючись з водієм, 35-річним жителем міста, поліцейські запідозрили, що він перебуває в стані наркотичного сп’яніння.Порушнику запропонували пройти обстеження в медичному закладі. Чоловік погодився та зізнався поліціянтам, що вживав так звану таблетку «Лірика», котра за своїм складом містить наркотичну речовину «прегабалін» та відпускається за рецептом лікаря нарколога та нарколога - психіатра. Зауважимо, що йдеться про протиепілептичний засіб.В медичному закладі після обстеження лікарем підозра підтвердилась. Водій перебував під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.На чоловіка склали адміністративний протокол.

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