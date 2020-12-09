На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські споруди
Сьогодні, 17:39
У селищі Турійськ на вулиці Садовій горіла господарська споруда.
Пожежа трапилась 1 лютого о 14 годині, - інформує пресслужба У ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники вже о 14:44 ліквідувала пожежу. Вогонь знищив 2 м2 стін, пошкодив 8 м2 стін, 5 м2 перекриття. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Ввечері цього ж дня виникла пожежа в господарській споруді в селі Чорниж Маневицького району. Повідомлення про лихо надійшло о 20:52, для гасіння виїхали рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, команди місцевої пожежної охорони селища Колки, сіл Гораймівка та Рудники.
Вогнеборці ліквідували пожежу о 21:43 двома водяними стволами, вогонь встиг пошкодити покрівлю та перекриття. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
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Пожежа трапилась 1 лютого о 14 годині, - інформує пресслужба У ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники вже о 14:44 ліквідувала пожежу. Вогонь знищив 2 м2 стін, пошкодив 8 м2 стін, 5 м2 перекриття. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Ввечері цього ж дня виникла пожежа в господарській споруді в селі Чорниж Маневицького району. Повідомлення про лихо надійшло о 20:52, для гасіння виїхали рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, команди місцевої пожежної охорони селища Колки, сіл Гораймівка та Рудники.
Вогнеборці ліквідували пожежу о 21:43 двома водяними стволами, вогонь встиг пошкодити покрівлю та перекриття. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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