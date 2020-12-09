На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські споруди





Пожежа трапилась 1 лютого о 14 годині, - інформує пресслужба У ДСНС України у Волинській області.



Рятувальники вже о 14:44 ліквідувала пожежу. Вогонь знищив 2 м2 стін, пошкодив 8 м2 стін, 5 м2 перекриття. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.



Ввечері цього ж дня виникла пожежа в господарській споруді в селі Чорниж Маневицького району. Повідомлення про лихо надійшло о 20:52, для гасіння виїхали рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, команди місцевої пожежної охорони селища Колки, сіл Гораймівка та Рудники.



Вогнеборці ліквідували пожежу о 21:43 двома водяними стволами, вогонь встиг пошкодити покрівлю та перекриття. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Турійськ на вулиці Садовій горіла господарська споруда.Пожежа трапилась 1 лютого о 14 годині, - інформує пресслужба У ДСНС України у Волинській області.Рятувальники вже о 14:44 ліквідувала пожежу. Вогонь знищив 2 м2 стін, пошкодив 8 м2 стін, 5 м2 перекриття. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.Ввечері цього ж дня виникла пожежа в господарській споруді в селі Чорниж Маневицького району. Повідомлення про лихо надійшло о 20:52, для гасіння виїхали рятувальники 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, команди місцевої пожежної охорони селища Колки, сіл Гораймівка та Рудники.Вогнеборці ліквідували пожежу о 21:43 двома водяними стволами, вогонь встиг пошкодити покрівлю та перекриття. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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