Локдауни під час пандемії призвели до глобального потепління, – вчені





Про це пишуть



— Відбулося суттєве зниження викидів із найбільш забруднюючих галузей промисловості, і це завдало негайної дії на температуру, – йдеться у дослідженні вченого NCAR Ендрю Геттельмана.



За результатами дослідження, нагрівання відбулося через скорочення викидів аерозолів, що блокують сонячне світло. Коли минулої весни зменшилися викиди аерозолів, то велика частина сонячного тепла досягла планети, особливо в дуже індустріальних країнах, таких як США та Росія.



Температура над частинами земної поверхні минулої весни збільшилася на 0,1-0,3°С у порівнянні із очікуваннями.



— Цей ефект був найбільш виражений в регіонах, що зазвичай пов’язані зі значними викидами аерозолів, причому потепління досягло приблизно 0,37°С на більшій частині території США та Росії, – йдеться у публікації.



Також у дослідженні підкреслюється вплив різних видів викидів від електростанцій, автомобілів, промислових об’єктів та інших джерел.



Також Геттельман додав, що довгостроковий вплив пандемії може полягати у незначному уповільненні зміни клімату через зниження викидів вуглекислого газу, який зберігається в атмосфері протягом десятиліть і більш поступово впливає на клімат.



Найбільш помітним ефект потепління був у середніх та верхніх широтах північної півкулі та порівняно незначним в більшій частині південної півкулі, де аерозольні викиди не настільки поширені.



У дослідженнях також брали участь фахівці із Оксфордського університету, Імперського коледжу та Університету Лідса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фахівці Національного центру атмосферних досліджень (NCAR) у США встановили, що локдауни та зниження соціальної активності під час пандемії коронавірусу призвели до нагрівання поверхні Землі у 2020 році.Про це пишуть Факти — Відбулося суттєве зниження викидів із найбільш забруднюючих галузей промисловості, і це завдало негайної дії на температуру, – йдеться у дослідженні вченого NCARЗа результатами дослідження, нагрівання відбулося через скорочення викидів аерозолів, що блокують сонячне світло. Коли минулої весни зменшилися викиди аерозолів, то велика частина сонячного тепла досягла планети, особливо в дуже індустріальних країнах, таких як США та Росія.Температура над частинами земної поверхні минулої весни збільшилася на 0,1-0,3°С у порівнянні із очікуваннями.— Цей ефект був найбільш виражений в регіонах, що зазвичай пов’язані зі значними викидами аерозолів, причому потепління досягло приблизно 0,37°С на більшій частині території США та Росії, – йдеться у публікації.Також у дослідженні підкреслюється вплив різних видів викидів від електростанцій, автомобілів, промислових об’єктів та інших джерел.Також Геттельман додав, що довгостроковий вплив пандемії може полягати у незначному уповільненні зміни клімату через зниження викидів вуглекислого газу, який зберігається в атмосфері протягом десятиліть і більш поступово впливає на клімат.Найбільш помітним ефект потепління був у середніх та верхніх широтах північної півкулі та порівняно незначним в більшій частині південної півкулі, де аерозольні викиди не настільки поширені.У дослідженнях також брали участь фахівці із Оксфордського університету, Імперського коледжу та Університету Лідса.

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