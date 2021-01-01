Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині

На Волині поліцейський офіцер громади допоміг пенсіонеру, який проживав самотньо у напіврозваленій хаті.Так, під час об'їзду Рівненської територіальної громади поліцейський офіцер громадизвернув увагу на будинок, який з першого вигляду здавався покинутим, - інформує пресслужба поліції.Вирішивши перевірити його, поліцейський офіцер громади застав там чоловіка, який назвався дідом. Він розповів, що це його помешкання і він тут проживає, а через те, що в нього немає коштів, він не може утримувати будинок та його опалювати. Родичі відвернулись від нього, лише сусіди інколи чимось допомагають.Поспілкувавшись із дідусем, поліцейський офіцер громади вирішив хоч якось допомогти, адже в таких умовах чоловіка не можна було залишати. Поліцейський зателефонував в реабілітаційний центр та розповів про проблему. Спільно з громадою дідусеві запропонували певний час пожити в ребілітаційному центрі, на що останній радо погодився.Через декілька днів поліцейський офіцер громади навідав дідуся Василя та зрозумів, що той почуває себе добре та комфортно в цьому закладі та дуже вдячний за такий вчинок зі сторони поліцейського.