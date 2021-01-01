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Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині

Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині
На Волині поліцейський офіцер громади допоміг пенсіонеру, який проживав самотньо у напіврозваленій хаті.

Так, під час об'їзду Рівненської територіальної громади поліцейський офіцер громади Василь Стернійчук звернув увагу на будинок, який з першого вигляду здавався покинутим, - інформує пресслужба поліції.

Вирішивши перевірити його, поліцейський офіцер громади застав там чоловіка, який назвався дідом Василем. Він розповів, що це його помешкання і він тут проживає, а через те, що в нього немає коштів, він не може утримувати будинок та його опалювати. Родичі відвернулись від нього, лише сусіди інколи чимось допомагають.

Поспілкувавшись із дідусем, поліцейський офіцер громади вирішив хоч якось допомогти, адже в таких умовах чоловіка не можна було залишати. Поліцейський зателефонував в реабілітаційний центр та розповів про проблему. Спільно з громадою дідусеві запропонували певний час пожити в ребілітаційному центрі, на що останній радо погодився.

Через декілька днів поліцейський офіцер громади навідав дідуся Василя та зрозумів, що той почуває себе добре та комфортно в цьому закладі та дуже вдячний за такий вчинок зі сторони поліцейського.
Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині
Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині
Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині
Жив у напіврозваленій хаті і в холоді: зворушлива історія порятунку пенсіонера з Волині

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Теги: дідусь, допомога, офіцер громади, Волинь
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