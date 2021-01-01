У Луцьку на кільці – аварія: «Волга» влетіла в стовп





Про це



За їхніми словами, дорожньо-транспортна пригода сталася зранку 6 лютого.



Імовірно водій легкового автомобіля не впорався з кермуванням, внаслідок чого в’їхав у електроопору на кільці.



У результаті аварії "Волга" отримала значні механічні пошкодження.



На щастя, потерпілих немає. На місці працює поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік РЦ «Промінь» у Луцьку сталася аварія. Водій автомобіля в’їхав у стовп, що на перехресті з кільцевим рухом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами, дорожньо-транспортна пригода сталася зранку 6 лютого.Імовірно водій легкового автомобіля не впорався з кермуванням, внаслідок чого в’їхав у електроопору на кільці.У результаті аварії "Волга" отримала значні механічні пошкодження.На щастя, потерпілих немає. На місці працює поліція.

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