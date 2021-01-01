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У Луцьку на кільці – аварія: «Волга» влетіла в стовп

У Луцьку на кільці – аварія: «Волга» влетіла в стовп
Неподалік РЦ «Промінь» у Луцьку сталася аварія. Водій автомобіля в’їхав у стовп, що на перехресті з кільцевим рухом.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами, дорожньо-транспортна пригода сталася зранку 6 лютого.

Імовірно водій легкового автомобіля не впорався з кермуванням, внаслідок чого в’їхав у електроопору на кільці.

У результаті аварії "Волга" отримала значні механічні пошкодження.

На щастя, потерпілих немає. На місці працює поліція.
У Луцьку на кільці – аварія: «Волга» влетіла в стовп

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Теги: аварія, ДТП
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