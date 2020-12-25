Повідомили імена українських воїнів, які підірвалися на Донбасі

Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.



Про це



“6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні”, – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 6 лютого на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому пристрої, внаслідок чого двоє бійців загинули, ще одни перебуває в лікарні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 6 лютого, на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися бійцітаПро це повідомляє 28-ма Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.“6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні”, – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, 6 лютого на Донбасі українські військові, внаслідок чого двоє бійців загинули, ще одни перебуває в лікарні.

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