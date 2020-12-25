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Повідомили імена українських воїнів, які підірвалися на Донбасі

Повідомили імена українських воїнів, які підірвалися на Донбасі
У суботу, 6 лютого, на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися бійці Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.

Про це повідомляє 28-ма Окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

“6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому пристрої, внаслідок чого двоє бійців загинули, ще одни перебуває в лікарні.




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Теги: Донбас, війна, воїни
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