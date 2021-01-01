На Волині три сестри зліпили зі снігу двометрового ведмедя. ФОТО





Як повідомили очевидці



Сестрички Аня, Марія та Надія Повх зробили ведмедика, заввишки два метри.



Дівчата розповіли, що на роботу витратили близько чотирьох годин. Ліпили самі, тато лише допоміг втримати форму звіра – в лапи встромив арматуру.



А ще сніговому велетню, аби не стояв без діла, вручити лопату.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сніговики Шаччини не перестають дивувати. І якщо раніше дивували розмірами та матеріалом, з якого зробили, то тепер - формою.Як повідомили очевидці Район.Шацьк нещодавно в селі Підманове на одному з обійсть, зліпили снігову фігурку у формі ведмедя.Сестричкитазробили ведмедика, заввишки два метри.Дівчата розповіли, що на роботу витратили близько чотирьох годин. Ліпили самі, тато лише допоміг втримати форму звіра – в лапи встромив арматуру.А ще сніговому велетню, аби не стояв без діла, вручити лопату.

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