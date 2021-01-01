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На Волині три сестри зліпили зі снігу двометрового ведмедя. ФОТО

На Волині три сестри зліпили зі снігу двометрового ведмедя. ФОТО
Сніговики Шаччини не перестають дивувати. І якщо раніше дивували розмірами та матеріалом, з якого зробили, то тепер - формою.

Як повідомили очевидці Район.Шацьк нещодавно в селі Підманове на одному з обійсть, зліпили снігову фігурку у формі ведмедя.

Сестрички Аня, Марія та Надія Повх зробили ведмедика, заввишки два метри.

Дівчата розповіли, що на роботу витратили близько чотирьох годин. Ліпили самі, тато лише допоміг втримати форму звіра – в лапи встромив арматуру.

А ще сніговому велетню, аби не стояв без діла, вручити лопату.

На Волині три сестри зліпили зі снігу двометрового ведмедя. ФОТО
На Волині три сестри зліпили зі снігу двометрового ведмедя. ФОТО
На Волині три сестри зліпили зі снігу двометрового ведмедя. ФОТО

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Теги: сніг, ведмідь, Підманово
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