На Волині три сестри зліпили зі снігу двометрового ведмедя. ФОТО
Сьогодні, 05:22
Сніговики Шаччини не перестають дивувати. І якщо раніше дивували розмірами та матеріалом, з якого зробили, то тепер - формою.
Як повідомили очевидці Район.Шацьк нещодавно в селі Підманове на одному з обійсть, зліпили снігову фігурку у формі ведмедя.
Сестрички Аня, Марія та Надія Повх зробили ведмедика, заввишки два метри.
Дівчата розповіли, що на роботу витратили близько чотирьох годин. Ліпили самі, тато лише допоміг втримати форму звіра – в лапи встромив арматуру.
А ще сніговому велетню, аби не стояв без діла, вручити лопату.
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Як повідомили очевидці Район.Шацьк нещодавно в селі Підманове на одному з обійсть, зліпили снігову фігурку у формі ведмедя.
Сестрички Аня, Марія та Надія Повх зробили ведмедика, заввишки два метри.
Дівчата розповіли, що на роботу витратили близько чотирьох годин. Ліпили самі, тато лише допоміг втримати форму звіра – в лапи встромив арматуру.
А ще сніговому велетню, аби не стояв без діла, вручити лопату.
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