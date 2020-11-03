На Волині службовий поліцейський собака допоміг розкрити викрадення мопеда

7 лютого до поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Володимир-Волинського району про те, що напередодні невідома особа шляхом вільного доступу заволоділа його мопедом «DELTA».Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.На місце скоєння злочину прибула поліція та інспектор-кінологзі своєю вихованицею Азою.Собака взяла слід і пройшла кілька сот метрів, зупинившись біля одного з будинків у тому ж селі, де викрали мопед. Саме тут, як встановила поліція, і проживає хлопець, який заволодів чужим транспортом: ним виявився 17-річний студент. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 289 Кримінального Кодексу України.Роман Зінич розповідає, що сам привів Азу в кінологічний центр ГУНП у Волинській області, адже побачив її хороші задатки, ще коли була маленькою. Аза пройшла навчання зі слідової роботи на базі відповідного центру в Житомирі і вже демонструє неабиякі успіхи, допомагаючи поліцейським у розкритті злочинів.