На Волині службовий поліцейський собака допоміг розкрити викрадення мопеда
Сьогодні, 11:38
7 лютого до поліції надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Володимир-Волинського району про те, що напередодні невідома особа шляхом вільного доступу заволоділа його мопедом «DELTA».
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце скоєння злочину прибула поліція та інспектор-кінолог Роман Зінич зі своєю вихованицею Азою.
Собака взяла слід і пройшла кілька сот метрів, зупинившись біля одного з будинків у тому ж селі, де викрали мопед. Саме тут, як встановила поліція, і проживає хлопець, який заволодів чужим транспортом: ним виявився 17-річний студент. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 289 Кримінального Кодексу України.
Роман Зінич розповідає, що сам привів Азу в кінологічний центр ГУНП у Волинській області, адже побачив її хороші задатки, ще коли була маленькою. Аза пройшла навчання зі слідової роботи на базі відповідного центру в Житомирі і вже демонструє неабиякі успіхи, допомагаючи поліцейським у розкритті злочинів.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце скоєння злочину прибула поліція та інспектор-кінолог Роман Зінич зі своєю вихованицею Азою.
Собака взяла слід і пройшла кілька сот метрів, зупинившись біля одного з будинків у тому ж селі, де викрали мопед. Саме тут, як встановила поліція, і проживає хлопець, який заволодів чужим транспортом: ним виявився 17-річний студент. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 289 Кримінального Кодексу України.
Роман Зінич розповідає, що сам привів Азу в кінологічний центр ГУНП у Волинській області, адже побачив її хороші задатки, ще коли була маленькою. Аза пройшла навчання зі слідової роботи на базі відповідного центру в Житомирі і вже демонструє неабиякі успіхи, допомагаючи поліцейським у розкритті злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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