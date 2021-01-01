У Луцьку автоцистерна застрягла на засніженій дорозі
Сьогодні, 09:35
У Луцьку на вулиці Ківерцівській на дорозі застрягла автоцистерна.
Фото та відео з місця події у спільноті "АвтоАндони Луцька" виклала користувачка Kasia Shyma. Інцидент стався у вівторок, 9 лютого.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції області, автоцистерна не могла вирушити з місця. Відтак, рух на ділянці дороги був ускладнений.
На місці події працювали патрульні поліцейські, які й регулювали дорожній рух.
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Фото та відео з місця події у спільноті "АвтоАндони Луцька" виклала користувачка Kasia Shyma. Інцидент стався у вівторок, 9 лютого.
Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції області, автоцистерна не могла вирушити з місця. Відтак, рух на ділянці дороги був ускладнений.
На місці події працювали патрульні поліцейські, які й регулювали дорожній рух.
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