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У Луцьку автоцистерна застрягла на засніженій дорозі

У Луцьку автоцистерна застрягла на засніженій дорозі
У Луцьку на вулиці Ківерцівській на дорозі застрягла автоцистерна.

Фото та відео з місця події у спільноті "АвтоАндони Луцька" виклала користувачка Kasia Shyma. Інцидент стався у вівторок, 9 лютого.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції області, автоцистерна не могла вирушити з місця. Відтак, рух на ділянці дороги був ускладнений.

На місці події працювали патрульні поліцейські, які й регулювали дорожній рух.
У Луцьку автоцистерна застрягла на засніженій дорозі

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Теги: Луцьк, автоцистерна
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