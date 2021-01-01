У Луцьку автоцистерна застрягла на засніженій дорозі





Фото та відео з місця події у спільноті



Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у патрульній поліції області, автоцистерна не могла вирушити з місця. Відтак, рух на ділянці дороги був ускладнений.



На місці події працювали патрульні поліцейські, які й регулювали дорожній рух.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ківерцівській на дорозі застрягла автоцистерна.Фото та відео з місця події у спільноті "АвтоАндони Луцька" виклала користувачка Kasia Shyma. Інцидент стався у вівторок, 9 лютого.Як розповілиу патрульній поліції області, автоцистерна не могла вирушити з місця. Відтак, рух на ділянці дороги був ускладнений.На місці події працювали патрульні поліцейські, які й регулювали дорожній рух.

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