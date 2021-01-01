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На Вінниччині під час розчищення доріг від снігу загинув комунальник

На Вінниччині під час розчищення доріг від снігу загинув комунальник
У Вінницькій області під час розчищення доріг від снігу загинув працівник "Немирівського райавтодору".

Про це повідомиляє ТСН з посиланням на пресслужбу Державної служби України з питань праці.

Зазначається, що нещасний випадок стався, коли комунальники посипали дорогу протиожеледним матеріалом. Під час виконання дорожних робіт вантажівка наїхала на спецавтомобіль. Внаслідок аварії водій 1960 року народження отримав травми, які виявилися несумісними з життям. 

За попередньою інформацієюю слідства, чоловік зупинив авто обабіч дороги, вийшов із салону і став позаду транспортного засобу.

"У цей момент з прикаркованим автомобілем допустив зіткнення автомобіль Renault. За кермом перебував водій 1991 року народження", - повідомив речник Нацполіції у Вінницькій області Вадим Кобзар.

Нещасний випадок буде розслідувати спеціальна комісія. Поліція розслідує справу за статтею "порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті. Це може обернутися покаранням у вигляді восьми років позбавлення волі.

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Теги: комунальник, дороги, Вінниччина
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