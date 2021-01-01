Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 10 лютого





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 6-11º морозу, вдень 3-8º морозу.



За даними sinoptik, у Луцьку у середу, 10 лютого, хмарна погода протримається увесь день. Вночі піде сильний сніг, який вранці послабшає. Удень на деякий час він припиниться, а ввечері може піти знову, проте вже значно слабше. Температура вночі 7º морозу, вдень - 4º морозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 10 лютого, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 6-11º морозу, вдень 3-8º морозу.За даними sinoptik, у Луцьку у середу, 10 лютого, хмарна погода протримається увесь день. Вночі піде сильний сніг, який вранці послабшає. Удень на деякий час він припиниться, а ввечері може піти знову, проте вже значно слабше. Температура вночі 7º морозу, вдень - 4º морозу.

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