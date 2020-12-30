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На Вінниччині – масова аварія: зіткнулися 4 вантажівки, автобус та 2 легковики. ФОТО. ВІДЕО

На Вінниччині – масова аварія: зіткнулися 4 вантажівки, автобус та 2 легковики. ФОТО. ВІДЕО
У Вінницькій області вранці 10 лютого сталася масова аварія за участі пасажирського автобуса, чотирьох вантажівок і двох легкових автомобілів.

Про це в ТСН.12:00 з місця подій розповів кореспондент ТСН Валерій Кузнєцов.

Фуру, яка везла лимони, на слизькій дорозі занесло на зустрічну смугу. Вона влетіла у вантажівку. Фура їхала до Німеччини. За кермом був громадяни Туреччинни. За його словами, дорога була настілки слизькою, що втримати багатотонну машину навіть на малій швидкості він не зміг.

Утім, ця аварія стала лиш початком. Неподалік, побачивши аварію, зупинились інші вантажівки. Поки водії чекали, коли звільниться проїзд, в одну з фур врізався автобус. Він був повний заробітчан, які їхали із Польщі до Херсону. 

"Через слизьке покриття не встиг загальмувати водій автобуса. Він не дотримався дистанції і потягнув за собою зіткнення з припаркованими автомобілями", - пояснив поліцейський Максим Шевчук.

Удар був такої сили, що від передньої частини автобуса нічого не залишилось. На щастя усі пасажирі живі. Водія автобуса забрала швидка, але очевидці кажуть, що травми у чоловіка не важкі.

На місці аварії водії нарікють, що почали посипати дорогу лиш зараз, бо до цього було просто скло. У Вінницькій області від ранку близько 20 аварій. Вони сталися через ожеледицю. У мережу водії викладають відео, як вони ковзають на дорозі, демонстуючи суцільний каток.

На Вінниччині – масова аварія: зіткнулися 4 вантажівки, автобус та 2 легковики. ФОТО. ВІДЕО
На Вінниччині – масова аварія: зіткнулися 4 вантажівки, автобус та 2 легковики. ФОТО. ВІДЕО




Фото та відео з сайту ГУНП у Вінницькій області.


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Теги: Вінниччина, масова аварія, погодні умови
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