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У Польщі спіймали 20-річного волинянина, який керував фурою без прав. ФОТО

У Польщі спіймали 20-річного волинянина, який керував фурою без прав. ФОТО
У Польщі затримали 20-річного громадянина України керував сідельним тягачем із причепом, вагою 40 тонн без посвідчення водія відповідної категорії.

Під час перевірки з’ясувалося, що він не має посвідчення водія на керування транспортним засобом цього типу. В причепі він перевозив 3 пасажирські машини, і лише одна з них була належним чином закріплена, - пише in Poland, посилаючись на співробітників воєводської інспекції автомобільного транспорту в Любліні.

У неділю, 7 лютого, в околицях Хойно Нове на огляд був зупинений тягач із напівпричепом. Як виявилось, обидва транспортні засоби мали транзитні номери.

Аналіз документів показав, що український підприємець із міста Ковель придбав транспортні засоби, а крім того, у причепі були три інші легкові машини таких марок: Dacia, Audi та Volkswagen.
У Польщі спіймали 20-річного волинянина, який керував фурою без прав. ФОТО
У Польщі спіймали 20-річного волинянина, який керував фурою без прав. ФОТО

Нагадуємо, що здійснювати міжнародні автомобільні перевезення транспортним засобом з транзитними реєстраційними номерами можливо, але лише в порожньому стані, тобто без вантажу. Рішення завантажити три пасажирські транспортні засоби призвело до того, що транспорт порушив польсько-українську угоду про автомобільний транспорт.
У Польщі спіймали 20-річного волинянина, який керував фурою без прав. ФОТО
У Польщі спіймали 20-річного волинянина, який керував фурою без прав. ФОТО

Для того, щоб продовжити свій маршрут, водій повинен був розвантажити транспортовані транспортні засоби — у порожньому стані він зможе продовжити подорож через Польщу після сплати максимальної застави під накладення штрафу, тобто 12 тисяч злотих. Водія оштрафували на два штрафи у розмірі 500 злотих за незакріплення вантажу та відсутність водійських прав.

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Теги: Волинь, Польща
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