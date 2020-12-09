Під час пожежі постраждав волинянин, чоловік – у лікарні

Під час пожежі в дерев’яному житловому будинку в селі Волиця Іваничівського району травмувався власник оселі.Повідомлення про пожежу надійшло 10 лютого о 14:55, інформує управіління ДСНС у Волинській області.За викликом на місце події прибули рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі У ДСНС України у Волинській області та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Павлівка. Спільними діями підрозділів о 15:37 загоряння локалізоване та о 15:53 ліквідоване. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, шиферне покриття на площі 20 м2, перекриття на площі 40 м2, внутрішнє оздоблення стін на площі 35 м2.Під час пожежі травмувався власник оселі – чоловік 1962 р.н. Він госпіталізований в Іваничівську ЦРЛ з діагнозом термічний опік обличчя 1-2 ст. площею 5-6%., стан середньої важкості.Ймовірна причина виникнення пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі.Також, о 16:59 до Служби порятунку від мешканців села Романів Луцького району надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку на вул. Перемоги. На місце події виїхали бійці 1-ї та 25-ї Державних пожежно-рятувальних підрозділів міста Луцька.Після прибуття вогнеборці визначили, що займання виникло в житловій кімнаті. Пожежу локалізували о 17:33, повністю ліквідувати її о 17:35. На гасіння пожежі подали від пожежної автоцистерни об’ємом 8 тонн один спеціальний водяний ствол, що дозволило швидко загасити пожежу без пошуку додаткового вододжерела. Полум’я знищило покрівлю будівлі, меблі та речі домашнього вжитку.Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.