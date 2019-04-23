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Помер волинський поліцейський

Помер волинський поліцейський
12 лютого від тяжкої хвороби у лікарні помер поліцейський роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» Юрій Бусько. Йому було лише 40 років.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

У поліції він ніс службу з жовтня 2017 року. У складі роти «Світязь» останні три роки неодноразово відряджався на Схід України, де брав участь в Операції Об’єднаних Сил. До того майже рік воював добровольцем у складі одного з батальйонів.

На жаль, через підступну хворобу поліцейський раптово пішов з життя.


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Теги: смерть, поліцейський, Волинь, Юрій Бусько
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