Помер волинський поліцейський
Сьогодні, 10:46
12 лютого від тяжкої хвороби у лікарні помер поліцейський роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» Юрій Бусько. Йому було лише 40 років.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
У поліції він ніс службу з жовтня 2017 року. У складі роти «Світязь» останні три роки неодноразово відряджався на Схід України, де брав участь в Операції Об’єднаних Сил. До того майже рік воював добровольцем у складі одного з батальйонів.
На жаль, через підступну хворобу поліцейський раптово пішов з життя.
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Про це інформує пресслужба поліції Волині.
У поліції він ніс службу з жовтня 2017 року. У складі роти «Світязь» останні три роки неодноразово відряджався на Схід України, де брав участь в Операції Об’єднаних Сил. До того майже рік воював добровольцем у складі одного з батальйонів.
На жаль, через підступну хворобу поліцейський раптово пішов з життя.
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