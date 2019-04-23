Помер волинський поліцейський

12 лютого від тяжкої хвороби у лікарні помер поліцейський роти патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь». Йому було лише 40 років.Про це інформує пресслужба поліції Волині.У поліції він ніс службу з жовтня 2017 року. У складі роти «Світязь» останні три роки неодноразово відряджався на Схід України, де брав участь в Операції Об’єднаних Сил. До того майже рік воював добровольцем у складі одного з батальйонів.На жаль, через підступну хворобу поліцейський раптово пішов з життя.