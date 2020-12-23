Для волинських школярів планують розробити нове меню
Сьогодні, 15:23
Представники управління освіти і науки Волинської ОДА разом зі студентами-технологами та Держпродспоживслужбою планують розробити меню для школярів.
Про це в програмі «Позиція» на 12 каналі розповіла Тетяна Соломіна, заступниця начальниці управління Волинської ОДА.
«Ми це активно обговорювали і керівництво цього навчального закладу (Фаховий коледж технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, – ред.) погодилася на цю співпрацю. Ми хочемо спробувати із традицій, із народної кухні, яка культивується на Волині, створити меню. Наприклад, додати печену картоплю. У нас буде творча група, яка буде працювати у цьому напрямку», – каже Тетяна Соломіна.
У меню, яке розроблятимуть, хочуть дати можливість дітям вибирати, що саме їсти. Не обов’язково йдеться про велике меню, але кілька позицій будуть на вибір.
За словами Тетяни Соломіною, до 1 вересня частину страв планують розробити та почати саме ними годувати школярів.
Фото - ілюстративне
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Про це в програмі «Позиція» на 12 каналі розповіла Тетяна Соломіна, заступниця начальниці управління Волинської ОДА.
«Ми це активно обговорювали і керівництво цього навчального закладу (Фаховий коледж технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, – ред.) погодилася на цю співпрацю. Ми хочемо спробувати із традицій, із народної кухні, яка культивується на Волині, створити меню. Наприклад, додати печену картоплю. У нас буде творча група, яка буде працювати у цьому напрямку», – каже Тетяна Соломіна.
У меню, яке розроблятимуть, хочуть дати можливість дітям вибирати, що саме їсти. Не обов’язково йдеться про велике меню, але кілька позицій будуть на вибір.
За словами Тетяни Соломіною, до 1 вересня частину страв планують розробити та почати саме ними годувати школярів.
Фото - ілюстративне
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