Для волинських школярів планують розробити нове меню





Про це в програмі «Позиція» на Тетяна Соломіна, заступниця начальниці управління Волинської ОДА.



«Ми це активно обговорювали і керівництво цього навчального закладу (Фаховий коледж технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, – ред.) погодилася на цю співпрацю. Ми хочемо спробувати із традицій, із народної кухні, яка культивується на Волині, створити меню. Наприклад, додати печену картоплю. У нас буде творча група, яка буде працювати у цьому напрямку», – каже Тетяна Соломіна.



У меню, яке розроблятимуть, хочуть дати можливість дітям вибирати, що саме їсти. Не обов’язково йдеться про велике меню, але кілька позицій будуть на вибір.



За словами Тетяни Соломіною, до 1 вересня частину страв планують розробити та почати саме ними годувати школярів.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники управління освіти і науки Волинської ОДА разом зі студентами-технологами та Держпродспоживслужбою планують розробити меню для школярів.Про це в програмі «Позиція» на 12 каналі розповіла, заступниця начальниці управління Волинської ОДА.«Ми це активно обговорювали і керівництво цього навчального закладу (Фаховий коледж технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі Українки, – ред.) погодилася на цю співпрацю. Ми хочемо спробувати із традицій, із народної кухні, яка культивується на Волині, створити меню. Наприклад, додати печену картоплю. У нас буде творча група, яка буде працювати у цьому напрямку», – каже Тетяна Соломіна.У меню, яке розроблятимуть, хочуть дати можливість дітям вибирати, що саме їсти. Не обов’язково йдеться про велике меню, але кілька позицій будуть на вибір.За словами Тетяни Соломіною, до 1 вересня частину страв планують розробити та почати саме ними годувати школярів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію