У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь в храмах
Сьогодні, 01:13
У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь у храмах.
Зловмисниця орудувала у 4 церквах міста, - повідомляє ТернопільLive.
Злодійка у день водосвяття побувала у 4-х церквах на різних масивах. Під час богослужінь злодійка викрадала мобільні телефони: у когось з кишені, у когось з сумки. Крадені мобільні телефони у тернолянок шахрайка встигла продати, а гроші витратила.
Правоохоронці встановили особу злочиниці. Вияснили, що до крадіжок причетною виявилася 58-річна мешканка Дніпропетровської області,яка обкрадала жінок за аналогічною схемою у інших містах. Її оперативники розшукали на Буковині.
За усіма фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Мешканці Дніпропетровщини тернопільські поліцейські інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.
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Зловмисниця орудувала у 4 церквах міста, - повідомляє ТернопільLive.
Злодійка у день водосвяття побувала у 4-х церквах на різних масивах. Під час богослужінь злодійка викрадала мобільні телефони: у когось з кишені, у когось з сумки. Крадені мобільні телефони у тернолянок шахрайка встигла продати, а гроші витратила.
Правоохоронці встановили особу злочиниці. Вияснили, що до крадіжок причетною виявилася 58-річна мешканка Дніпропетровської області,яка обкрадала жінок за аналогічною схемою у інших містах. Її оперативники розшукали на Буковині.
За усіма фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Мешканці Дніпропетровщини тернопільські поліцейські інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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