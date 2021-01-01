У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь в храмах

У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь у храмах.Зловмисниця орудувала у 4 церквах міста, - повідомляє ТернопільLive.Злодійка у день водосвяття побувала у 4-х церквах на різних масивах. Під час богослужінь злодійка викрадала мобільні телефони: у когось з кишені, у когось з сумки. Крадені мобільні телефони у тернолянок шахрайка встигла продати, а гроші витратила.Правоохоронці встановили особу злочиниці. Вияснили, що до крадіжок причетною виявилася 58-річна мешканка Дніпропетровської області,яка обкрадала жінок за аналогічною схемою у інших містах. Її оперативники розшукали на Буковині.За усіма фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Мешканці Дніпропетровщини тернопільські поліцейські інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.