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У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь в храмах

У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь в храмах
У Тернополі жінка обкрадала людей під час богослужінь у храмах.

Зловмисниця орудувала у 4 церквах міста, - повідомляє ТернопільLive.

Злодійка у день водосвяття побувала у 4-х церквах на різних масивах. Під час богослужінь злодійка викрадала мобільні телефони: у когось з кишені, у когось з сумки. Крадені мобільні телефони у тернолянок шахрайка встигла продати, а гроші витратила.

Правоохоронці встановили особу злочиниці. Вияснили, що до крадіжок причетною виявилася 58-річна мешканка Дніпропетровської області,яка обкрадала жінок за аналогічною схемою у інших містах. Її оперативники розшукали на Буковині.

За усіма фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Мешканці Дніпропетровщини тернопільські поліцейські інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.

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Теги: крадіжка, Тернопіль
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