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Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого

Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.95, а продаж – 28.02.

Євро при купівлі становить – 33.62, продажу – 33.73.

Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.43, продаж – 7.52.

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Теги: курс валют
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