Курс валют у Луцьку станом на 14 лютого
Сьогодні, 09:22
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.95, а продаж – 28.02.
Євро при купівлі становить – 33.62, продажу – 33.73.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.43, продаж – 7.52.
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Євро при купівлі становить – 33.62, продажу – 33.73.
Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.43, продаж – 7.52.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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