Суд оштрафував умільця з Волині, який сконструював та випробовував літальний апарат
Сьогодні, 20:32
На Волині чоловік самостійно виготовив літальний апарат та незаконно здійснив політ на ньому, за що й отримав покарання.
Про це стало відомо з вироку Турійського районного суду Волинської області. Пишуть Волинські новини.
Впродовж березня-травня минулого року обвинувачений, використовуючи заводські та саморобні деталі й агрегати, самостійно виготовив літальний апарат аматорської конструкції – автожир.
Літальний апарат був без державних реєстраційних і опізнавальних знаків, оснащений крилами, лопатями та штовхальним гвинтом, що приводиться в дію за допомогою двигуна типу «Rotax». Чоловік не зареєстрував апарат у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та не мав необхідних дозвільних документів на здійснення польотів.
26 липня умілець привіз автожир у село Радовичі Турійського району. Саме в цьому селі обвинувачений здійснив пробний політ. А приземлився на злітно-посадкову смугу аеродрому на території фермерського господарства ТОВ «Аміла». Літальний апарат волинянин підігнав впритул до воріт ангару, де розташований музей ретротехніки. У цей час до музею під`їхав автобус та приватні автомобілі з екскурсантами, серед яких були неповнолітні. Своїми діями обвинувачений створив реальну небезпеку для життя людей, які не були належним чином попереджені про появу літального апарату та пов`язані з цим можливі тяжкі наслідки.
Як зазначено у вироку, літальний апарат не був зареєстрований, а сам обвинувачений не пройшов навчання, яке необхідне для виконання польотів. Також він не погодив польоти з органами обслуговування повітряного руху (ОПР) і органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України.
Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Тож чоловіку присудили покарання у виді штрафу в 17 тисяч 850 гривень.
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Про це стало відомо з вироку Турійського районного суду Волинської області. Пишуть Волинські новини.
Впродовж березня-травня минулого року обвинувачений, використовуючи заводські та саморобні деталі й агрегати, самостійно виготовив літальний апарат аматорської конструкції – автожир.
Літальний апарат був без державних реєстраційних і опізнавальних знаків, оснащений крилами, лопатями та штовхальним гвинтом, що приводиться в дію за допомогою двигуна типу «Rotax». Чоловік не зареєстрував апарат у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та не мав необхідних дозвільних документів на здійснення польотів.
26 липня умілець привіз автожир у село Радовичі Турійського району. Саме в цьому селі обвинувачений здійснив пробний політ. А приземлився на злітно-посадкову смугу аеродрому на території фермерського господарства ТОВ «Аміла». Літальний апарат волинянин підігнав впритул до воріт ангару, де розташований музей ретротехніки. У цей час до музею під`їхав автобус та приватні автомобілі з екскурсантами, серед яких були неповнолітні. Своїми діями обвинувачений створив реальну небезпеку для життя людей, які не були належним чином попереджені про появу літального апарату та пов`язані з цим можливі тяжкі наслідки.
Як зазначено у вироку, літальний апарат не був зареєстрований, а сам обвинувачений не пройшов навчання, яке необхідне для виконання польотів. Також він не погодив польоти з органами обслуговування повітряного руху (ОПР) і органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України.
Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Тож чоловіку присудили покарання у виді штрафу в 17 тисяч 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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