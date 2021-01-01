У місті на Волині горів будинок літнього чоловіка. ВІДЕО





Про це



Вчора, близько 20 вечора, загорілася стара житлова будівля на вулиці Назарія Яремчука. Зі слів очевидців, у хаті жив літній чоловік.



На місці події прибули два пожежні автомобілі. За годину рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.



Пізніше приїхала швидка допомога. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Причини та деталі пожежі з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу ввечері, 13 лютого, у Ковелі трапилася пожежа.Про це ІА «Конкурент» повідомили очевидці.Вчора, близько 20 вечора, загорілася стара житлова будівля на вулиці Назарія Яремчука. Зі слів очевидців, у хаті жив літній чоловік.На місці події прибули два пожежні автомобілі. За годину рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.Пізніше приїхала швидка допомога. Інформації щодо постраждалих наразі немає. Причини та деталі пожежі з’ясовуються.

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