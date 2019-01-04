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У волинській громаді до боротьби зі сніговими заметами на дорогах залучили військову техніку

У волинській громаді до боротьби зі сніговими заметами на дорогах залучили військову техніку
До очистки доріг Павлівської громади від снігових наметів залучили військову техніку.

Вже другу добу автошлях на ділянці між населеними пунктами Павлівської громади розчищає від снігу військовий спецавтомобіль БАТ. Про це інформує БУГ.

Очільник громади Андрій Сапожник у коментарі БУГу розповів: аби розчистити дорогу від заметів та відновити сполучення, за допомогою звернувся до вищого керівництва ДСНС.

Командування не залишилося байдужим і надало необхідну військову техніку для ліквідації снігових заметів. Однак, заправляють його за кошти місцевого бюджету, а їх за словами Сапожника, потрібно чимало, адже на годину роботи БАТу потрібно біля 250 літрів дизпалива.

У волинській громаді до боротьби зі сніговими заметами на дорогах залучили військову техніку

“Ми подзвонили до генерала ДСНС, попросили його і він дав нам БАТа. Ми користуємося ним безкоштовно, але заправляємо його за кошти нашого місцевого бюджету, і чистимо з його допомогою дороги в селах нашої громади.

Ми вже працюємо з 17:00 13-го лютого і до тепер. Думаю, ще до ранку, 15-го лютого, він працюватиме”, – розповів Сапожник.

У волинській громаді до боротьби зі сніговими заметами на дорогах залучили військову техніку

Впродовж останньої доби БАТ безперервно ліквідовував наслідки стихії, як в населених пунктах громади, так і на автомобільних дорогах між ними. Так, БАТ вже розчистив дорогу в селах Орищі, Луковичі, Бужковичі, Топилище, Риковичі, Старопорицьк та інших в сторону Жашкович.

Андрій Сапожник запевнив, що вже більшість доріг Павлівщини розчищені і готові для безперешкодного пересування.

“Ми постійно розчищаємо дорогу такою технікою й людей викопуємо зі снігових завалів. Я сам особисто працював з 23:00, аби допомогти людям. Ми працюємо другу добу без перериву.

Кожного дня дороги всюди розчищаються, просто сильний вітер затримує усю нашу роботу й заважає нам”, – зауважив він.

У волинській громаді до боротьби зі сніговими заметами на дорогах залучили військову техніку

У разі потреби в наступні дні в Павлівській громаді також планується залучення військової техніки для боротьби зі сніговою стихією.

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Теги: БАТ, ДСНС, Павлівська громада, дороги, сніг
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