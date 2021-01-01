Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 145 осіб;

летальних випадків – 62;

одужало – 2 478 осіб;

здійснили тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 273 475 осіб;

одужало – 1 116 779 осіб;

летальних випадків – 24 392;

провели ПЛР-тестувань – 6 551 858.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 211 випадків;

Вінницька область – 142 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 106 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 150 випадків;

Закарпатська область – 113 випадків;

Запорізька область – 46 випадків;

Івано-Франківська область – 457 випадків;

Київська область – 171 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 123 випадки;

Миколаївська область – 77 випадків;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 47 випадків;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 66 випадків;

Чернівецька область – 225 випадків;

Чернігівська область – 23 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 332 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу своєму Фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 145 осіб;летальних випадків – 62;одужало – 2 478 осіб;здійснили тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 273 475 осіб;одужало – 1 116 779 осіб;летальних випадків – 24 392;провели ПЛР-тестувань – 6 551 858.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 211 випадків;Вінницька область – 142 випадки;Волинська область – 45 випадків;Дніпропетровська область – 106 випадків;Донецька область – 28 випадків;Житомирська область – 150 випадків;Закарпатська область – 113 випадків;Запорізька область – 46 випадків;Івано-Франківська область – 457 випадків;Київська область – 171 випадок;Кіровоградська область – 3 випадки;Луганська область – 9 випадків;Львівська область – 123 випадки;Миколаївська область – 77 випадків;Одеська область – 75 випадків;Полтавська область – 21 випадок;Рівненська область – 15 випадків;Сумська область – 47 випадків;Тернопільська область – 79 випадків;Харківська область – 59 випадків;Херсонська область – 31 випадок;Хмельницька область – 10 випадків;Черкаська область – 66 випадків;Чернівецька область – 225 випадків;Чернігівська область – 23 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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