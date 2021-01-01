Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:55
2 332 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 145 осіб;
летальних випадків – 62;
одужало – 2 478 осіб;
здійснили тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 273 475 осіб;
одужало – 1 116 779 осіб;
летальних випадків – 24 392;
провели ПЛР-тестувань – 6 551 858.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 211 випадків;
Вінницька область – 142 випадки;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 106 випадків;
Донецька область – 28 випадків;
Житомирська область – 150 випадків;
Закарпатська область – 113 випадків;
Запорізька область – 46 випадків;
Івано-Франківська область – 457 випадків;
Київська область – 171 випадок;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 123 випадки;
Миколаївська область – 77 випадків;
Одеська область – 75 випадків;
Полтавська область – 21 випадок;
Рівненська область – 15 випадків;
Сумська область – 47 випадків;
Тернопільська область – 79 випадків;
Харківська область – 59 випадків;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 10 випадків;
Черкаська область – 66 випадків;
Чернівецька область – 225 випадків;
Чернігівська область – 23 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 145 осіб;
летальних випадків – 62;
одужало – 2 478 осіб;
здійснили тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 273 475 осіб;
одужало – 1 116 779 осіб;
летальних випадків – 24 392;
провели ПЛР-тестувань – 6 551 858.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 211 випадків;
Вінницька область – 142 випадки;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 106 випадків;
Донецька область – 28 випадків;
Житомирська область – 150 випадків;
Закарпатська область – 113 випадків;
Запорізька область – 46 випадків;
Івано-Франківська область – 457 випадків;
Київська область – 171 випадок;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 123 випадки;
Миколаївська область – 77 випадків;
Одеська область – 75 випадків;
Полтавська область – 21 випадок;
Рівненська область – 15 випадків;
Сумська область – 47 випадків;
Тернопільська область – 79 випадків;
Харківська область – 59 випадків;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 10 випадків;
Черкаська область – 66 випадків;
Чернівецька область – 225 випадків;
Чернігівська область – 23 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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