Трьох волинських боксерок відзначили на чемпіонаті України





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8-14 лютого в Чернівцях відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років, на якому за першість боролися 230 спортсменів з усієї України. Волинські боксери привезли з чемпіонату дві медалі різного ґатунку.



Срібною призеркою стала Віра Данилюк у ваговій категорії 60 кг.



Бронзову медаль виборола Анна Герасимець у ваговій категорії 51 кг.



Дівчата є ученицями Горохівської КДЮСШ імені О. Баламута. Тренують боксерок Набіжан Артіков, Володимир Павлюк, Наталія Тарасюк.



Лариса Кузнець, яку тренує Юлія Семко, посіла п’яте місце у ваговій категорії 48 кг.





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