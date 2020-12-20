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Трьох волинських боксерок відзначили на чемпіонаті України

Трьох волинських боксерок відзначили на чемпіонаті України
Волинські спортсменки здобули призові місця на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років.

Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волиснької ОДА.

8-14 лютого в Чернівцях відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років, на якому за першість боролися 230 спортсменів з усієї України. Волинські боксери привезли з чемпіонату дві медалі різного ґатунку.

Срібною призеркою стала Віра Данилюк у ваговій категорії 60 кг.

Бронзову медаль виборола Анна Герасимець у ваговій категорії 51 кг.

Дівчата є ученицями Горохівської КДЮСШ імені О. Баламута. Тренують боксерок Набіжан Артіков, Володимир Павлюк, Наталія Тарасюк.

Лариса Кузнець, яку тренує Юлія Семко, посіла п’яте місце у ваговій категорії 48 кг.
Трьох волинських боксерок відзначили на чемпіонаті України

Трьох волинських боксерок відзначили на чемпіонаті України

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Теги: волинські спортсмени, бокс, медалі, Волинь, спорт
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