Трьох волинських боксерок відзначили на чемпіонаті України
Сьогодні, 19:36
Волинські спортсменки здобули призові місця на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років.
Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волиснької ОДА.
8-14 лютого в Чернівцях відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років, на якому за першість боролися 230 спортсменів з усієї України. Волинські боксери привезли з чемпіонату дві медалі різного ґатунку.
Срібною призеркою стала Віра Данилюк у ваговій категорії 60 кг.
Бронзову медаль виборола Анна Герасимець у ваговій категорії 51 кг.
Дівчата є ученицями Горохівської КДЮСШ імені О. Баламута. Тренують боксерок Набіжан Артіков, Володимир Павлюк, Наталія Тарасюк.
Лариса Кузнець, яку тренує Юлія Семко, посіла п’яте місце у ваговій категорії 48 кг.
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Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волиснької ОДА.
8-14 лютого в Чернівцях відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років, на якому за першість боролися 230 спортсменів з усієї України. Волинські боксери привезли з чемпіонату дві медалі різного ґатунку.
Срібною призеркою стала Віра Данилюк у ваговій категорії 60 кг.
Бронзову медаль виборола Анна Герасимець у ваговій категорії 51 кг.
Дівчата є ученицями Горохівської КДЮСШ імені О. Баламута. Тренують боксерок Набіжан Артіков, Володимир Павлюк, Наталія Тарасюк.
Лариса Кузнець, яку тренує Юлія Семко, посіла п’яте місце у ваговій категорії 48 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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