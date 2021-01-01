У Луцьку п'яний водій на BMW X1 скоїв аварію

Водій в стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП у Луцьку, патрульні склали адміністративні матеріали.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліці Волині.Інформують, що сьогодні, 15 лютого, близько 4-ї години ночі, у Луцьку, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Домни Гордіюк. На думку заявника, один з учасників пригоди перебуває в стані сп’яніння та має намір залишити місце ДТП.Патрульні оперативно прибули на місце події та встановили, що 21-річний водій, керуючи транспортним засобом BMW X1, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного інтервалу, в результаті чого зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf під керуванням 33-річної водійки.Також у водія BMW поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Останній пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, результат — 1.92 ‰.Охоронці правопорядку відсторонили чоловіка від керування та склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.Рішення у цій справі щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування прийматиме суд.