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У Луцьку п'яний водій на BMW X1 скоїв аварію

У Луцьку п'яний водій на BMW X1 скоїв аварію
Водій в стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП у Луцьку, патрульні склали адміністративні матеріали.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліці Волині.

Інформують, що сьогодні, 15 лютого, близько 4-ї години ночі, у Луцьку, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Домни Гордіюк. На думку заявника, один з учасників пригоди перебуває в стані сп’яніння та має намір залишити місце ДТП.

Патрульні оперативно прибули на місце події та встановили, що 21-річний водій, керуючи транспортним засобом BMW X1, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного інтервалу, в результаті чого зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf під керуванням 33-річної водійки.

Також у водія BMW поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Останній пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, результат — 1.92 ‰.

У Луцьку п'яний водій на BMW X1 скоїв аварію


Охоронці правопорядку відсторонили чоловіка від керування та склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

Рішення у цій справі щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності та позбавлення права керування прийматиме суд.

Фото ілюстративне

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Теги: BMW X1, аварія, Луцьк
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