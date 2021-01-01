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Курив на дивані: на Волині через горе-господаря сталась пожежа у квартирі

Курив на дивані: на Волині через горе-господаря сталась пожежа у квартирі
У Камені-Каширському на вулиці Шевченка вранці, 16 лютого, горів двоповерховий житловий будинок.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.

З’ясувалося, що пожежа виникла у спальні в квартирі на другому поверсі, вогонь охопив диван та перекинувся на дерев’яну підлогу.

О 08:40 вогнеборці локалізували пожежу, о 08:45 ліквідували. Вогонь пошкодив диван та підлогу на незначній площі. Імовірно, до загорання призвела необережність з вогнем власника квартири під час куріння в ліжку.

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Теги: пожежа, квартира, диван, куріння
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