Курив на дивані: на Волині через горе-господаря сталась пожежа у квартирі
Сьогодні, 10:35
У Камені-Каширському на вулиці Шевченка вранці, 16 лютого, горів двоповерховий житловий будинок.
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
З’ясувалося, що пожежа виникла у спальні в квартирі на другому поверсі, вогонь охопив диван та перекинувся на дерев’яну підлогу.
О 08:40 вогнеборці локалізували пожежу, о 08:45 ліквідували. Вогонь пошкодив диван та підлогу на незначній площі. Імовірно, до загорання призвела необережність з вогнем власника квартири під час куріння в ліжку.
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Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.
З’ясувалося, що пожежа виникла у спальні в квартирі на другому поверсі, вогонь охопив диван та перекинувся на дерев’яну підлогу.
О 08:40 вогнеборці локалізували пожежу, о 08:45 ліквідували. Вогонь пошкодив диван та підлогу на незначній площі. Імовірно, до загорання призвела необережність з вогнем власника квартири під час куріння в ліжку.
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