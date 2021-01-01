Курив на дивані: на Волині через горе-господаря сталась пожежа у квартирі





Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.



З’ясувалося, що пожежа виникла у спальні в квартирі на другому поверсі, вогонь охопив диван та перекинувся на дерев’яну підлогу.



О 08:40 вогнеборці локалізували пожежу, о 08:45 ліквідували. Вогонь пошкодив диван та підлогу на незначній площі. Імовірно, до загорання призвела необережність з вогнем власника квартири під час куріння в ліжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському на вулиці Шевченка вранці, 16 лютого, горів двоповерховий житловий будинок.Про це інформує пресслужба ДСНС України у Волинській області.З’ясувалося, що пожежа виникла у спальні в квартирі на другому поверсі, вогонь охопив диван та перекинувся на дерев’яну підлогу.О 08:40 вогнеборці локалізували пожежу, о 08:45 ліквідували. Вогонь пошкодив диван та підлогу на незначній площі. Імовірно, до загорання призвела необережність з вогнем власника квартири під час куріння в ліжку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію