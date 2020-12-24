У Рованцях зіткнулись дві автівки, рух – ускладнений. ВІДЕО





Про це



Зокрема, зазначають, що зіткнулися два авто ВАЗ та Renault. Машини зазнали механічних пошкоджень.



На місці ДТП утворився великий затор. Інформації про постраждалих наразі немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.Про це ВолиньUA інформують очевидці.Зокрема, зазначають, що зіткнулися два авто ВАЗ та Renault. Машини зазнали механічних пошкоджень.На місці ДТП утворився великий затор. Інформації про постраждалих наразі немає.

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