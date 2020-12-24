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У Рованцях зіткнулись дві автівки, рух – ускладнений. ВІДЕО

У Рованцях зіткнулись дві автівки, рух – ускладнений. ВІДЕО
У селі Рованці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.

Про це ВолиньUA інформують очевидці.

Зокрема, зазначають, що зіткнулися два авто ВАЗ та Renault. Машини зазнали механічних пошкоджень.

На місці ДТП утворився великий затор. Інформації про постраждалих наразі немає.



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Теги: Рованці, аварія, затор
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