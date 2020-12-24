У Рованцях зіткнулись дві автівки, рух – ускладнений. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
У селі Рованці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.
Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Зокрема, зазначають, що зіткнулися два авто ВАЗ та Renault. Машини зазнали механічних пошкоджень.
На місці ДТП утворився великий затор. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Про це ВолиньUA інформують очевидці.
Зокрема, зазначають, що зіткнулися два авто ВАЗ та Renault. Машини зазнали механічних пошкоджень.
На місці ДТП утворився великий затор. Інформації про постраждалих наразі немає.
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