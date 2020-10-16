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Порушник ПДР на Волині намагався підкупити патрульних

Порушник ПДР на Волині намагався підкупити патрульних
Водій, який порушив ПДР, намагався дати хабар патрульним.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 17 лютого, вночі на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), поблизу стаціонарного поста «Вишнів», патрульні зупинили автомобіль Mazda Premacy, водій якого рухався з порушенням ПДР.

Під час перевірки документів виявилось, що у 50-річного керманича відсутній поліс обов’язкового страхування транспортного засобу.

Останній, щоб уникнути адміністративної відповідальності, пропонував поліцейським неправомірну вигоду.

Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, проте він продовжував пропонувати гроші.

На місце події патрульні викликали слідчих.

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Теги: патрульні, водій, хабар, Вишнів, поліцейські
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